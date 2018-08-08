İran Çalışma Bakanı azledildi

İran Çalışma Bakanı Ali Rebii, mecliste yapılan gensoru oylamasında güvenoyu alamayarak görevinden azledildi.

Çalışma Bakanı Rebii hakkında 3 Temmuz'da verilen gensoru önergesi, mecliste oylamaya sunuldu.

Mecliste 111 milletvekili Rebii lehine oy kullanırken 129 vekil ise Rebii'nin görevden alınması yönünde oy verdi.

Sert tartışmalara sahne olan meclisteki oturumda, "Direniş ekonomisine uygun hareket etmeme, görev ve sorumlulukları yerine getirememe" gibi kendisine yöneltilen birtakım eleştirilere cevap veren Rebii, "Ülkedeki sorunlardan bütün yetkililer sorumlu olmalı." dedi.

Rebii, meclisteki milletvekillerine, işçi haklarını iyileştirene kadar birlikte hareket etmeleri gerektiğini söyledi.

İran devlet televizyonunun haberine göre, ülkenin şeffaflaşması gerektiğini dile getiren Rebii, bu sayede halka yolsuzlukla mücadele edildiği mesajının verilebileceğini ifade etti.

Çalışma Bakanı Ali Rebii hakkında 3 Temmuz'da Başkanlık Divanı'na gensoru önergesi sunulmuştu. 70 milletvekilinin imzasıyla verilen önergede "Direniş ekonomisine uygun hareket etmeme, bakanlığın halka verdiği sözleri, görev ve sorumlulukları yerine getirememe, bakanlık kadrolarında gençlere yer vermeme" gibi nedenler sıralanmıştı. Meclis İçişleri ve Konseyler Komisyonu Başkanı Hüseyin Maksudi, meclisin Rebii'nin azledilmesi konusunda kararlı olduğunu belirtmişti.

