İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani Beştepe'de

ANKARA (DHA) - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile görüşüyor.
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