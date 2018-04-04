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İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani Beştepe'de

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.04.2018 11:40 | Son Güncelleme

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile görüşüyor.

ANKARA (DHA) - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile görüşüyor.

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