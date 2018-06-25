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İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı seçim başarısından dolayı tebrik etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.06.2018 09:49 | Son Güncelleme

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı seçim başarısından dolayı tebrik etti


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Erdoğan'a tebrik İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani seçim

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