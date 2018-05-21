HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'den ABD'ye çok sert tepki: Sen kim oluyorsun!

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.05.2018 20:24 | Son Güncelleme

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Tahran'ı tarihteki en sert yaptırımlarla ezerek rejim değişikliğiyle tehdit ettiği konuşmasına İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani yanıt verdi: ''Sen kim oluyorsun da İran ve dünya adına karar veriyorsun?''

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'den ABD'ye çok sert tepki: Sen kim oluyorsun!

Pompeo'nun tehditler eşliğinde Tahran tarafından kabul edilmesi imkanı bulunmayan taleplerini sıralamasının ardından gözler İran yönetimine çevrildi.

"SEN KİM OLUYORSUN!"

Sputnik'te yer alan ILNA'nın haberine göre Ruhani, ''Sen kim oluyorsun da İran ve dünya adına karar veriyorsun'' diye konuştu.

"O ÇAĞ KAPANDI, ARTIK ÜLKELER BAĞIMSIZ"

'Amerika'nın diğer tüm ülkeler adına tek taraflı kararlar almasını artık dünyanın kabul edemeyeceğini' söyleyen Ruhani ''O çağ kapandı, artık ülkeler bağımsız'' dedi.

İran'ın tutumunu teyit eden cumhurbaşkanı, ulusun desteğiyle ülkesinin kendi yolunda ilerlemeye devam edeceğini belirtti.

İranlı bir yetkili de adının yazılmaması kaydıyla Reuters haber ajansına değerlendirmelerde bulundu.

''Amerika teslim olup yasadışı taleplerini kabul etsin diye İran'a baskı uygulamak istiyor'' diyen İranlı yetkili, ''Pompeo'nun açıklamaları, Amerika'nın İran'da kesinlikle rejim değişikliği peşinde olduğunu gösterdi'' vurgusu yaptı.


PARTNERSosyal medya ikiye ayrıldı: Fotoğraf mı resim mi?Sosyal medya ikiye ayrıldı: Fotoğraf mı resim mi?
Fransa'nın Marsilya kentinde silahlı saldırıFransa'nın Marsilya kentinde silahlı saldırı
CHP'de liste dışı kalan Haluk Pekşen'den sert sözler: Abdullah Gül'ün adaylığına karşı çıktığım için tasfiye edildimCHP'de liste dışı kalan Haluk Pekşen'den sert sözler: Abdullah Gül'ün adaylığına karşı çıktığım için tasfiye edildim
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İRAN Hasan Ruhani ABD Mike Pompeo

En Çok Okunan Haberler

AK Parti'nin 24 Haziran erken seçimi milletvekili aday listeleri YSK'ya teslim edildi

AK Parti'nin 24 Haziran erken seçimi milletvekili aday listeleri YSK'ya teslim edildi

HDP milletvekili adayları 2018 seçimi isim listesi

HDP milletvekili adayları 2018 seçimi isim listesi

Konut kampanyasında 6 günde 2 bin konut satıldı

Konut kampanyasında 6 günde 2 bin konut satıldı

Kanal D'nin satışı tadını kaçırdı! Beyaz Show defteri kapandı!

Kanal D'nin satışı tadını kaçırdı! Beyaz Show defteri kapandı!

CHP'de deprem! Listeye itiraz edip istifa ettiler

CHP'de deprem! Listeye itiraz edip istifa ettiler

CHP'nin Abdüllatif Şener kararına sert tepki

CHP'nin Abdüllatif Şener kararına sert tepki

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İstanbul AK Parti milletvekili adayları kimler? İşte 24 Haziran erken seçimleri AK Parti listesi

İstanbul AK Parti milletvekili adayları kimler? İşte 24 Haziran erken seçimleri AK Parti listesi

Başbakan Binali Yıldırım konuşuyor AK Parti Genel Merkezi'nde konuşuyor

Başbakan Binali Yıldırım konuşuyor AK Parti Genel Merkezi'nde konuşuyor

Gaziantep'te FETÖ'nün bölgesel kripto yapılanması deşifre edildi!

Gaziantep'te FETÖ'nün bölgesel kripto yapılanması deşifre edildi!

On Numara sonuçları 21 Mayıs: İşte haftanın sayıları.. (Milli Piyango On Numara sonuçları sorgula)

On Numara sonuçları 21 Mayıs: İşte haftanın sayıları.. (Milli Piyango On Numara sonuçları sorgula)

Hatay'da askeri araç devrildi: Çok sayıda yaralı asker var!

Hatay'da askeri araç devrildi: Çok sayıda yaralı asker var!

Büyük Birlik Partisi'nden 24 Haziran erken seçimleri için AK Parti listesine 18 isim girdi!

Büyük Birlik Partisi'nden 24 Haziran erken seçimleri için AK Parti listesine 18 isim girdi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.