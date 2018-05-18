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İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani İstanbul'da

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.05.2018 14:55 | Son Güncelleme

İRAN  Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Olağanüstü Zirvesi'ne katılmak üzere İstanbul'a geldi.

İSTANBUL, (DHA) İRAN Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Olağanüstü Zirvesi'ne katılmak üzere İstanbul'a geldi.

Özel uçakla Atatürk Havalimanı'na gelen Ruhani, apronda kendisini bekleyen aracıyla ayrıldı.

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