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İran Cumhurbaşkanı Ruhani Bakü'de

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.03.2018 21:00 | Son Güncelleme

Ruhani'nin Bakü temasları kapsamında iki ülke arasında bazı anlaşmalar imzalandı

BAKÜ (AA) - İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Azerbaycan'da Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'le görüştü.

Ruhani'yi mevkidaşı Aliyev, cumhurbaşkanlığı konutunda resmi törenle karşıladı.

İki ülkenin milli marşlarının okunmasının ardından Aliyev ve Ruhani, heyetlerarası ve ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

Görüşmeler sonrası iki liderin hazır bulunduğu törende ilgili bakanlar, aile, kadın ve çocuk sorunları, spor, kültür ve sanat, sağlık ve tıp, sanayi, ulaştırma ve maliye alanlarında iş birliği anlaşmalarını imzaladı.

Ayrıca Azerbaycan Enerji Bakanlığı ile İran Petrol Bakanlığı arasında Hazar Denizi'nde bazı petrol yataklarının ortak işletilmesi konusunda anlaşmaya da imza atıldı.

Aliyev ve Ruhani, yarın Neftçala ilinde inşa edilen otomobil fabrikası ile iki ülke sınırında, Azerbaycan'ın Astara bölgesi ile İran'ın Astara bölgesi arasında inşa edilen demiryolu hattının açılışını gerçekleştirecek.

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Anahtar Kelimeler:
Hazar İlham Aliyev İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani

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