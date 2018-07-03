İran Cumhurbaşkanı Ruhani İsviçre'de

BERN (AA) - İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) olarak adlandırılan nükleer anlaşmaya "hakları korunduğu" müddetçe saygı göstermeye devam edeceklerini söyledi.

Resmi ziyaret için dün İsviçre'ye gelen Cumhurbaşkanı Ruhani, İsviçre Konfederasyon Başkanı Alain Berset ile bir araya geldi.

İran ile yapılan nükleer anlaşmanın önemli yer tuttuğu görüşmenin ardından Ruhani, yaptığı açıklamada, KOEP olarak adlandırılan nükleer anlaşmaya "hakları korunduğu" müddetçe saygı göstermeye devam edeceklerini vurguladı.

Ruhani, ABD'nin nükleer anlaşmadan tek taraflı olarak ayrılmasının yanı sıra bu ülkeye yasa dışı yollardan giren göçmenlerin çocuklarını ailelerinden ayıran tartışmalı göçmen politikasını da eleştirdi.

İran Cumhurbaşkanı Ruhani, "Din meselesinden tamamen ayrı olarak, bazı hükümetlerin çocukları ailelerinden ayırmasının kabul edilemez olduğu konusunda hemfikiriz. Bu şekilde bir uygulamayı kınıyoruz." ifadesini kullandı.

Öte yandan İsviçre basınında yer alan haberlere göre, iki lider arasındaki görüşmede, 2016'da belirlenen yol haritası çerçevesinde ekonomik ilişkilerin ağırlıklı olarak ele alındığı belirtildi.