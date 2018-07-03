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İran Cumhurbaşkanı Ruhani İsviçre'de

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.07.2018 16:22 | Son Güncelleme

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Kapsamlı Ortak Eylem Planı olarak adlandırılan nükleer anlaşmaya "hakları korunduğu" müddetçe saygı göstereceklerini bildirdi

BERN (AA) - İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) olarak adlandırılan nükleer anlaşmaya "hakları korunduğu" müddetçe saygı göstermeye devam edeceklerini söyledi.

Resmi ziyaret için dün İsviçre'ye gelen Cumhurbaşkanı Ruhani, İsviçre Konfederasyon Başkanı Alain Berset ile bir araya geldi.

İran ile yapılan nükleer anlaşmanın önemli yer tuttuğu görüşmenin ardından Ruhani, yaptığı açıklamada, KOEP olarak adlandırılan nükleer anlaşmaya "hakları korunduğu" müddetçe saygı göstermeye devam edeceklerini vurguladı.

Ruhani, ABD'nin nükleer anlaşmadan tek taraflı olarak ayrılmasının yanı sıra bu ülkeye yasa dışı yollardan giren göçmenlerin çocuklarını ailelerinden ayıran tartışmalı göçmen politikasını da eleştirdi.

İran Cumhurbaşkanı Ruhani, "Din meselesinden tamamen ayrı olarak, bazı hükümetlerin çocukları ailelerinden ayırmasının kabul edilemez olduğu konusunda hemfikiriz. Bu şekilde bir uygulamayı kınıyoruz." ifadesini kullandı.

Öte yandan İsviçre basınında yer alan haberlere göre, iki lider arasındaki görüşmede, 2016'da belirlenen yol haritası çerçevesinde ekonomik ilişkilerin ağırlıklı olarak ele alındığı belirtildi.

Tarafların ayrıca sağlık ve bilim alanında deklarasyon imzalamasının planlandığı kaydedildi.

Ruhani'nin, İsviçreli mevkidaşı Berset ile yaptığı resmi görüşmede, İsviçre Adalet Bakanı Simonetta Sommaruga ve Ekonomi Bakanı Johann Schneider-Ammann da hazır bulundu.
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- İsviçre'den KOEP'e destek

Ruhani, dün Kloten bölgesindeki Zürih Havalimanı'nda indikten sonra, Berset tarafından askeri törenle karşılanmıştı. Karşılamanın ardından iki lider İsviçre hava kuvvetlerine ait helikopterle başkent Bern'e hareket etmişti.

Öte yandan İran'ın resmi haber ajansı İRNA'nın haberine göre, dün gece Ruhani ve Berset arasında gerçekleştirilen gayri resmi görüşmede KOEP konusu ele alındı.

Ruhani, mevkidaşına, ABD'nin nükleer anlaşmadan ayrılarak uluslararası taahhütlerine saygısı olmadığını bir kez daha gösterdiğini söylediği belirtildi.

Berset'in de Ruhaniye, "KOEP'in çok uzun müzakereler sonucu imzalandığını, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi tarafından onaylandığını ve tüm ülkelerin anlaşmayı muhafaza etmesi gerektiğini" söylediği aktarıldı.

Dün gerçekleşen gayri resmi görüşmelere, İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ve İsviçreli mevkidaşı Ignazio Cassis de katıldı.

İran Cumhurbaşkanı Ruhani İsviçre ziyaretinin ardından Avusturya'ya geçecek.

Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) olarak adlandırılan nükleer anlaşmanın müzakereleri Cenevre'de yapılmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 14 Temmuz 2015’te Avusturya'nın başkenti Viyana’da P5+1 (ABD, Çin, Rusya, İngiltere, Fransa ve Almanya) ile İran arasında imzalanan ve 16 Ocak 2016’da yürürlüğe giren Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) olarak adlandırılan nükleer anlaşmadan çekildiklerini ve İran'a yönelik yaptırımların yürürlüğe sokulacağını duyurmuştu.

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