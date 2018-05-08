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İran Cumhurbaşkanı Ruhani, nükleer anlaşma kapsamında yanlış bir şey yapmadıklarını ve ABD'nin anlaşmadan çekilmesinin kabul edilemez olduğunu söyledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.05.2018 21:58 | Son Güncelleme

İran Cumhurbaşkanı Ruhani, nükleer anlaşma kapsamında yanlış bir şey yapmadıklarını ve ABD'nin anlaşmadan çekilmesinin kabul edilemez olduğunu söyledi


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