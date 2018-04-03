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İran Cumhurbaşkanı Ruhani Türkiye'de

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.04.2018 19:45 | Son Güncelleme

İran Cumhurbaşkanı Ruhani Türkiye'de

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, resmi temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya geldi.

Ruhani ve beraberindeki heyeti Ankara'ya getiren uçak, saat 19.35'te Esenboğa Havalimanı'na indi.

Ruhani'yi, havalimanında Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli ve İran'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed İbrahim Taherian Fard'ın yanı sıra çok sayıda yetkili karşıladı.

Ruhani ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde yarın yapılacak "Suriye" konulu üçlü zirvede bir araya gelecek.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani İran’ın Ankara Büyükelçisi Muhammed İbrahim Taherian Fard

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