İran Cumhurbaşkanı Ruhani Türkiye'de

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, resmi temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya geldi.
Ruhani ve beraberindeki heyeti Ankara'ya getiren uçak, saat 19.35'te Esenboğa Havalimanı'na indi.
Ruhani'yi, havalimanında Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli ve İran'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed İbrahim Taherian Fard'ın yanı sıra çok sayıda yetkili karşıladı.
Ruhani ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde yarın yapılacak "Suriye" konulu üçlü zirvede bir araya gelecek.
Diyarbakır'da hain saldırı: 1 şehit, 4 yaralı
Böyle dolandırıcılık görülmedi! Çin bu Türk'ü konuşuyor!
8 gündür kayıplardı! 2 kız çocuğu ile ilgili gizem çözüldü!
Ankara'da 102 kişi hayatını kaybetmişti... Bu fotoğraflar dosyaya girdi
İlk fotoğraflar geldi
Leonardo DiCaprio'nun eski sevgilisi olay yarattı!
AK Parti'den müthiş iddia: CHP ve HDP ittifak yapacak!
Fransa'dan Salih Müslim'e büyük şok! 3 saat kala heyetten çıkarıldı
Times: 'Erdoğan seçimlerden önce popülist bir hamleyle askeri üniforma giydi'
Erdoğan Twitter'dan duyurdu: Türk-Rus ilişkilerinin geleceği için önemli bir adım
Okuyucu Yorumları 0 yorum