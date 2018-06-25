İran Cumhurbaşkanı Ruhani'den Erdoğan'a tebrik

İSTANBUL (AA) - İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı seçim başarısından dolayı tebrik etti.
İran Cumhurbaşkanlığı internet sitesinde yayımlanan yazılı mesajda Ruhani, "Cumhurbaşkanlığı seçimindeki zaferiniz ve tazelediğiniz güvenoyu münasebetiyle zati âlinizi, sevinç ve mutlulukla kutlarım." ifadelerine yer verildi.
Ruhani mesajında şunları kaydetti:
"Cumhurbaşkanlığınızın yeni döneminde güçlü tarihi, kültürel ve dini bağları bulunan İran ve Türkiye'nin iyi komşuluk, karşılıklı saygı ve ortak çıkarlar çerçevesinde bölge ve İslam dünyasıyla ilgili işbirliği, bölge sorunlarının çözümü, istikrar ve barışın güçlenmesi konularında dostane ilişkilerin güçlenmesini ümit ediyorum. Allah'tan zâtınız ile dost ve kardeş Türkiye halkının saadet ve mutluluğu için dua ediyorum."
Erdoğan'ın zaferi İngiliz basınında: 'Batılılar muhtemelen memnun olacaktır'
TBMM'ye giremeyen isimler
24 Haziran seçimlerinin en üzücü haberi! 8 yaşındaki çocuğun ayağı kapana sıkıştı!
CHP Parti Sözcüsü Bülent Tezcan: 'Erdoğan, seçimi alacak'
Oy kullanan sahile koştu
Suudi Arabistan'da bir ilk!
Kadın avukat, iki hafta önce aldığı tabancayla intihar etti
İnanılmaz keşif! Gök bilimciler 80 öte gezegen keşfetti
Lefkoşa'da akıl almaz kaza: 2 ölü, 1 yaralı
Bekir Bozdağ'dan Muharrem İnce hakkında tartışma yaratacak sözler
Aysel Tuğluk tanınmayacak halde! Cezaevi fotoğrafları ortaya çıktı
Okuyucu Yorumları 0 yorum