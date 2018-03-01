İran Cumhurbaşkanı Yardımcısından başörtüsü açıklaması

İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Masume İbtikar, ülkede başörtüsünün baskı ve şiddetle korunmasına karşı olduklarını belirtti.
Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin Kadın ve Aile İşlerinden Sorumlu Yardımcısı İbtikar, İran’da Kadınlar Günü nedeniyle Tahran’da düzenlediği basın toplantısında yerli ve yabancı basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Başörtüsünün İran’da yasal bir zorunluluk olduğunu hatırlatan İbtikar, bunun sosyal istismarları önlemek için devrimden sonra halkın talebi üzerine uygulanmaya başlandığını savundu.
İbtikar, başörtüsü nedeniyle yaşanan tutuklama olaylarına ilişkin olarak, "Yeni nesil ile bu konuların daha fazla konuşulması ve gençlerin taleplerinin dikkate alınması gerektiğini düşünüyorum." görüşünü dile getirdi.
İran’da başörtüsünün baskı ve şiddetle korunmasına karşı olduğunu açıklayan İbtikar, kadınların kocalarının izni olmadan tek başlarına yurt dışına çıkabilmeleri için de dini merciler ve alimlerle görüşmelerini sürdürdüklerini kaydetti.
İbtikar, bu meselelerin hükümetin öncelikli konuları arasında olduğunu sözlerine ekledi.
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