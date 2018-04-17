İran'da düşen jetle ilgili Türkiye harekete geçti

11 Mart günü İran’da 11 kişinin hayatını kaybettiği uçak kazasına ilişkin teknik incelemelerini sürdüren Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’na bağlı Kaza Araştırma ve İnceleme Kurulu, Beril Gebeş için Dışişleri Bakanlığı’na bir yazı yazdı.
Yazıda, Dışişleri Bakanlığı kanalıyla, İranlı yetkililerden arama çalışmalarını hızlandırmaları istenirken, “Bir an önce Gebeş’in cenazesine ulaşılması, ulaşılamıyorsa da en azından kimlik belirlenmesi için DNA’sının tespit edilmesi” talep edildi.
İranlı yetkililer, mart ayının sonunda Nevruz bayramı nedeniyle arama çalışmalarına ara verildiğini duyurmuştu. Türkiye’den iki yetkilinin de dahil olduğu Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü’nden bir kurul, İran’daki kazayla ilgili kara kutuların çözümlemesini tamamladı. Bu hafta İran’a ulaşması beklenen heyet, incelemelerini, kazanın olduğu İsfahan bölgesinde sürdürecek.
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Fransa, İran, Kanada ve ülkemizin de katılımıyla FDR ve CVR kayıtları deşifre edilmiş olup, kazanın araştırmasını yürüten İran yetkililerine gerekli tüm destek verilmektedir” denildi.
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