HABER

İran'da düşen jetle ilgili Türkiye harekete geçti

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.04.2018 08:11 | Son Güncelleme

Birleşik Arap Emirlikleri’nden dönen Mina Başaran ile yedi arkadaşını taşırken İran’da düşen jetin pilotu Beril Gebeş’in cenazesine halen ulaşılamaması Türk yetkilileri harekete geçirdi.

İran'da düşen jetle ilgili Türkiye harekete geçti

11 Mart günü İran’da 11 kişinin hayatını kaybettiği uçak kazasına ilişkin teknik incelemelerini sürdüren Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’na bağlı Kaza Araştırma ve İnceleme Kurulu, Beril Gebeş için Dışişleri Bakanlığı’na bir yazı yazdı.

Yazıda, Dışişleri Bakanlığı kanalıyla, İranlı yetkililerden arama çalışmalarını hızlandırmaları istenirken, “Bir an önce Gebeş’in cenazesine ulaşılması, ulaşılamıyorsa da en azından kimlik belirlenmesi için DNA’sının tespit edilmesi” talep edildi.

İranlı yetkililer, mart ayının sonunda Nevruz bayramı nedeniyle arama çalışmalarına ara verildiğini duyurmuştu. Türkiye’den iki yetkilinin de dahil olduğu Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü’nden bir kurul, İran’daki kazayla ilgili kara kutuların çözümlemesini tamamladı. Bu hafta İran’a ulaşması beklenen heyet, incelemelerini, kazanın olduğu İsfahan bölgesinde sürdürecek.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Fransa, İran, Kanada ve ülkemizin de katılımıyla FDR ve CVR kayıtları deşifre edilmiş olup, kazanın araştırmasını yürüten İran yetkililerine gerekli tüm destek verilmektedir” denildi.

'Operasyon Esad, Rusya ve İran'a...''Operasyon Esad, Rusya ve İran'a...'
ABD vurdu, Rusya ve İran rahat bir nefes aldıABD vurdu, Rusya ve İran rahat bir nefes aldı
Ruhani'den Suriye tepkisi: Yıkıma neden olacak!Ruhani'den Suriye tepkisi: Yıkıma neden olacak!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İRAN Beril Gebeş mina başaran irana düşen türk jeti

En Çok Okunan Haberler

Ali Özbir'den 'Esra Erol' yorumuna sert cevap!

Ali Özbir'den 'Esra Erol' yorumuna sert cevap!

Açıköğretim sınavında skandal soru! Eski CHP milletvekili Onur o soruya ateş püskürdü!

Açıköğretim sınavında skandal soru! Eski CHP milletvekili Onur o soruya ateş püskürdü!

AK Parti'yi kızdıracak sözler

AK Parti'yi kızdıracak sözler

Survivor 2018'de kim elendi? Elenen isimden Survivor'a duygusal veda

Survivor 2018'de kim elendi? Elenen isimden Survivor'a duygusal veda

Okulda iğrenç olay!

Okulda iğrenç olay!

Suriye'de son dakika gelişmesi! Füzeler etkisiz hale getirildi

Suriye'de son dakika gelişmesi! Füzeler etkisiz hale getirildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
IŞİD'in infaz timi Sakarya'da yakalandı

IŞİD'in infaz timi Sakarya'da yakalandı

ASELSAN'dan intiharlarla ilgili şok açıklama: Her şey göründüğü gibi değil

ASELSAN'dan intiharlarla ilgili şok açıklama: Her şey göründüğü gibi değil

Son dakika! Trabzon Emniyet Müdür Yardımcısı kazada hayatını kaybetti

Son dakika! Trabzon Emniyet Müdür Yardımcısı kazada hayatını kaybetti

Son dakika! Meteoroloji saat verdi! İşte İstanbul hava durumu raporu

Son dakika! Meteoroloji saat verdi! İşte İstanbul hava durumu raporu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı almak için giden esrarengiz helikopterin kimliği belli oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı almak için giden esrarengiz helikopterin kimliği belli oldu

PKK raporunda korkunç detaylar: Cinsel organlarını yakıyorlar

PKK raporunda korkunç detaylar: Cinsel organlarını yakıyorlar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.