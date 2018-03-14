HABER

İran'da düşen jetle ilgili yeni iddia: Pilotun cenazesi kayıp

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.03.2018 09:26 | Son Güncelleme

İran Adli Tıp Kurumu, pazar günü İran hava sahasında düşen Türk uçağında yaşamını yitiren yolcular üzerinde yaptığı DNA testi sonucu cesetlerin sadece 10 kişiye ait olduğunu açıkladı. Açıklamada Pilot Beril Gebeş’in adı verilmedi. Bu arada İran’ın resmi haber ajansı İRNA, 10 kişinin cenazesinin İran Adli Tıp Kurumu tarafından Türkiye’nin Tahran Büyükelçiliği temsilcisine teslim edildiğini duyurdu.

İran'da düşen jetle ilgili yeni iddia: Pilotun cenazesi kayıp

Adli Tıp Kurumu’nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Yapılan gerekli tahlillerin ardından kuruma teslim edilen 11 cenazeden birinin aslında diğer kişilere ait parçalar olduğu tespit edildi ve bir kişi hala kayıptır" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca, Türkiye Adli Tıp Kurumu aracılığıyla kazazedelerin Türkiye’deki birinci dereceden aile fertlerinden de numuneler alınarak İran’a gönderildiği bildirildi.

DHA'nın haberne göre İran Adli Tıp Kurumu, kimliği tespit edilen 10 yolcunun ismini şu şekilde açıkladı:

Mina Başaran, Sinem Akay, Jasmin Baruh Siloni, Burcu Gündoğan Urfalı, Liana Hananel, Ayşe And, Asligül İzmirli, Zeynep Coşkun, Melike Kuvvet, Eda Uslu...

CENAZELER BUGÜN TÜRKİYE'YE TESLİM EDİLDİ

İran’ın resmi haber ajansı İRNA, 10 kişinin cenazesinin İran Adli Tıp Kurumu tarafından Türkiye’nin Tahran Büyükelçiliği temsilcisine teslim edildiğini duyurdu.

İran'da düşen uçakla ilgili yeni gelişme: Pilot heyecanlı bir ses tonuyla alçalmak istediİran'da düşen uçakla ilgili yeni gelişme: Pilot heyecanlı bir ses tonuyla alçalmak istedi
İran'da düşen uçakta hayatını kaybeden kabin memuru Eda Uslu, kardeşinin yerine uçmuş!İran'da düşen uçakta hayatını kaybeden kabin memuru Eda Uslu, kardeşinin yerine uçmuş!
Başaran Holding'in uçağı İran'da düştü! Pilot ile kule arasındaki konuşma ortaya çıktıBaşaran Holding'in uçağı İran'da düştü! Pilot ile kule arasındaki konuşma ortaya çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İRAN düşen uçak Beril Gebeş Tahran

En Çok Okunan Haberler

Ünlü fizikçi Stephen Hawking hayatını kaybetti! Stephen Hawking kimdir?

Ünlü fizikçi Stephen Hawking hayatını kaybetti! Stephen Hawking kimdir?

Jet kazası yorumları Cübbeli'yi rahatsız etti

Jet kazası yorumları Cübbeli'yi rahatsız etti

Sıla'nın yeni sevgilisi Okan Can Yantır mı? İşte sürpriz aşk iddiası

Sıla'nın yeni sevgilisi Okan Can Yantır mı? İşte sürpriz aşk iddiası

İran'da düşen jette ölen Mina Başaran ve arkadaşları için anıt dikilecek

İran'da düşen jette ölen Mina Başaran ve arkadaşları için anıt dikilecek

ABD Başkanı Trump, Rex Tillerson'ı görevden aldı! Başbakan'dan ilk açıklama

ABD Başkanı Trump, Rex Tillerson'ı görevden aldı! Başbakan'dan ilk açıklama

Survivor 2018 24. bölüm fragmanı! Sema ve Nagihan birbirlerine omuz atıyor!

Survivor 2018 24. bölüm fragmanı! Sema ve Nagihan birbirlerine omuz atıyor!

Okuyucu Yorumları 14 yorum
NE YANİ ...ÇOK MU ÖNEMLİYDİKİ....?!!.MİLLETİ SÖMÜREN HIRSIZLARIN UŞAĞIYMIŞŞ..?!!.
yazik günah bu ulkeyi bu hale nasil getirdik senin gibiler nasil türedi bu ülkede ben ayda 3.500 lira maaşla çalışıyorum evet zor geciniyorum o insanlar para kazanmış gitmiş yurt dışına eglenmeye hırsızsa allah hesabini sorar sanane akp den sonra türedi senin gibi kinciler
Ne bilion ulan dingil beraber mi çaldın... Parası var yapar gider gezer senin olsa sen de yapcan da yok olunca fesat haset kıskanç oluyosun Adam değilsin insan hiç değilsin
ALLAH zengin olmayın demedi ki,, veya zengin olmak haramdır da demedi,, veya veya Zengin olmak günahtır da demedi... Zengin olan kişilerin çocukları ben dünyaya gelmek istemiyorum diyebilme durumu imkansız olduğu gibi doğa dışı bir durumdur.Ama senin gibi insanları suçlayıcı konuşmanın hesabını vereceği durum ise gerçektir.
senin mantığa göre herkes uşak herkes milleti sömüren şirketlerde ya işçi ya yönetici ya pilot acaba sen veya ailende özel şirkette çalışan uşak var mı...
@arjursum 3500 tl maaş bayaa tuzun kuruymuş, senin kadar maaş alan kaç kişi var bu ülkede, birde zorlu geçimden bahsetmişin, kesinlikle herkesin istediği gibi yaşamaya hakkı var, ne spitfire 99 un yorumu, ne seninki arjursum, senin gibi insanları kutuplaştıran yorumlar yüzünden insanlar insanlıklarını kaybediyor, haaa hal ortada zaten dediğin olmuş rabbim vadelerini bitirmiş, anlamsız yorumlar yazarak milleti günaha sokma, ayrıca AKP ile bu vefasız insanların ne alakası var, bu yorumunuzu okuyan acaba sizi koyacak bir tür veya parti bulabiliyormu? bir düşün !
@spitfire_99 sen bu arakadaşı eleştiriyorsun ama sende akp ve oy verenlere laf atıyorsun!!! demekki senin partinden de bu tür düşünceye sahip insanlar var!!! partinin ne alakası var kardeşim vicdan sahibi olmak insan olmakla particiliğin ne alakası var!!! benim en yakın arkadaşım sol görüşlü ben sunniyim o alevi !!! ama biz bir birimize kardeşim deriz aynı tastan yemek yer en zor zamanlarımızda birbirimize destek oluruz!!! benim sizlere tavsiyem de budur!!!birbirinizi sevin saygı duyun hepimiz kardeşiz....
nasi bi aci.cenazesi bile yok
Nasıl bir kaderdir. Hayatı zorluklar ve mutsuzluklar ile geçmiş cenazesi bile kayıp. Allah öbür tarafta mutlu etsin seni
Pilot atlayıp kayıp mı olmuş nasıl yani?!?
Allah af etsın Ailelerine baş sağlığı dilerım
Uzaylılar kaçırmış diyorlar pilotu
Allah taksiratlarını af etsın yazık gençliğinin baharındalar
Uçak tahmin edildiği gibi baş aşağı çakılmış demek ki, pilotların en önde vücut bütünlüğü daha çok bozulmuştur. Allah rahmet eylesin
Diğer Haberler
Bilecik’te 75 kadına girişimcilik eğitimi

Bilecik’te 75 kadına girişimcilik eğitimi

Akrasay’da kaldırım işgali için son uyarılar yapıldı

Akrasay’da kaldırım işgali için son uyarılar yapıldı

Sokak kedileri için bırakılan mamaları süpürgeyle dağıttı

Sokak kedileri için bırakılan mamaları süpürgeyle dağıttı

PAÜ’de “Eğitimde İşbirliği Protokolü” imzalandı

PAÜ’de “Eğitimde İşbirliği Protokolü” imzalandı

Yrd. Doç. Dr. Özgür: Rumlar doğal gazı üstünlük sağlamak için kullanıyor

Yrd. Doç. Dr. Özgür: Rumlar doğal gazı üstünlük sağlamak için kullanıyor

Bakan Tüfenkci: Mehmetçik, siviller zarar görmesin diye kendi hayatını riske atıyor

Bakan Tüfenkci: Mehmetçik, siviller zarar görmesin diye kendi hayatını riske atıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.