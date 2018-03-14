İran'da düşen jetle ilgili yeni iddia: Pilotun cenazesi kayıp

Adli Tıp Kurumu’nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Yapılan gerekli tahlillerin ardından kuruma teslim edilen 11 cenazeden birinin aslında diğer kişilere ait parçalar olduğu tespit edildi ve bir kişi hala kayıptır" ifadelerine yer verildi.
Açıklamada ayrıca, Türkiye Adli Tıp Kurumu aracılığıyla kazazedelerin Türkiye’deki birinci dereceden aile fertlerinden de numuneler alınarak İran’a gönderildiği bildirildi.
DHA'nın haberne göre İran Adli Tıp Kurumu, kimliği tespit edilen 10 yolcunun ismini şu şekilde açıkladı:
Mina Başaran, Sinem Akay, Jasmin Baruh Siloni, Burcu Gündoğan Urfalı, Liana Hananel, Ayşe And, Asligül İzmirli, Zeynep Coşkun, Melike Kuvvet, Eda Uslu...
CENAZELER BUGÜN TÜRKİYE'YE TESLİM EDİLDİ
İran’ın resmi haber ajansı İRNA, 10 kişinin cenazesinin İran Adli Tıp Kurumu tarafından Türkiye’nin Tahran Büyükelçiliği temsilcisine teslim edildiğini duyurdu.
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