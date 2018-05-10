İran’da düşen özel jetin pilotunu bulmak için çalışmalar sürüyor

8 yolcu ve 3 mürettebatıyla İran’da düşen Başaran Holding’e ait özel jetle ilgili soruşturma, en önemli aşamaya geldi. İran, Fransa’nın başkenti Paris’te karakutuların analiz edilmesinin ardından kazaya ilişkin ön raporunu yazdı. Ancak İran yönetimi, raporu bağlamadan Kaptan Pilot Beril Gebeş’in cesedine ulaşmak üzere yoğun bir mesaiye girişti. Türkiye de arama çalışmalarını çok yakından izliyor.
Yetkililer, İran’ın ön raporu “Kaza yapan jetin kaptan pilotu Beril Gebeş’in cesedine ulaşılamadı” yönünde bir ifade ile bağlamak istemediğini kaydederek “İran, diğer tüm ülkeler gibi kazayı tüm yönleriyle herhangi bir kara nokta bırakmadan etraflıca raporlaştırmak istiyor. Bu nedenle Gebeş için adeta seferber oldu. Elbette, Türkiye’nin de bu konudaki hassasiyeti çalışmaların hızlanmasında etkili. Biz, kısa süre içinde Gebeş’le ilgili iyi haberi almayı umuyoruz” dedi.
KAZA NEDEN OLDU?
İran’ın ön raporunda herhangi bir tavsiyenin yer almayacağını, ana hatlarıyla kazaya ilişkin bazı saptama, veri ve öngörülere yer verileceğini dile getiren yetkililer, “Kaza araştırma heyetinin raporu bu hafta resmi internet sitesinden yayınlaması öngörülüyor. Rapor, kazanın nedenine ilişkin de bir perspektif sunacaktır. Raporun bir örneği Türkiye’ye de iletilecek” diye konuştu.
Gazete Habertürk'ten Olcay Aydilek'in kaynaklardan edindiği bilgiye göre, kazayı tetikleyecek teknik bir hata tespit edilmedi. Kazaya giden süreç ile pilotlar arasında bazı bağlantılar kurulduğu belirtildi.
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