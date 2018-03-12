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İran'da düşen Türk jetinin pilotu ile kulenin son konuşması ortaya çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.03.2018 07:42 | Son Güncelleme

Birleşik Arap Emirlikleri’nden İstanbul’a giden, Başaran Holding'e ait özel jet İran’da düştü. Pilotun kuleyle son konuşması ortaya çıktı.

Birleşik Arap Emirlikleri’nin Şarika kentinden İstanbul’a giden bir uçak İran’ın güneybatısındaki Şehrekürd bölgesinde düştü. Korkunç kazada uçakta yer alan 3'ü mürettebat 11 kişi hayatını kaybetti.

"ALÇALMA TALEP EDİYORUM"

airporthaber'de yer alan habere göre uçak kalktıktan bir süre sonra tırmanmayı henüz tamamlamadan pilotunun kule ile temasa geçerek, "Alçalma talep ediyorum" dediği kaydedildi.

Pilotun bu talebinden sonra uçakla irtibatın tamamen kesildiği, pilotun bu talebi sonrası uçakta teknik bir arıza ya da kuş çarpması ihtimalleri gündeme geldi.

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FETÖ MAĞDURU PİLOT: MELİKE KUVVET

İran'da düşen uçağın Kaptan Pilotu Melike Kuvvet olduğu öğrenildi. Hava Kuvvetleri’nin ilk kadın pilotlarından biri olan Melike Kuvvet, mecburi hizmetinin ardından özel sektöre geçmişti. Kaptan Pilot Melike Kuvvet’in FETÖ kumpası mağduru olduğu iddia edildi. Kuvvet’in yakın bir arkadaşının yaptığı paylaşıma göre Melike Kuvvet, Hava Kuvvetleri’nden ihraç edildi. Kuvvet, bir süredir de Başaran Holding’in uçağında görev yapıyordu.

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BABASI DA PİLOT

İkinci Pilot ise Beril Gebeş’ti. Yıllar önce ithalat-ihracat işiyle uğraşırken gönlünü gökyüzüne kaptırmıştı. Uçuş okulunu bitirip pilot lisansını aldı. Türk Hava Yolları'nda uçtu. Daha sonra istifa edip ayrıldı. Başaran Holding'e geçti. Beril Gebeş'nin babası Vecahat Gebeş de Türk Hava Yolları'nda kaptan pilot olarak görev yapıyor.

ULAŞTIRMA BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki Şarja OMSJ Havalimanı'ndan, İstanbul Atatürk Havalimanına gitmek üzere havalanan Başaran Holding’e ait TC-TRB kuyruk tescilli Canadair CL-600 tipi özel jetin, teknik ariza çağrısı yaptıktan kısa bir süre sonra yerel saatle 14.40, Türkiye saati ile 17.40 sularında İsfahan’ın 80 mil Güneybatısına düştüğü belirlenmiştir” denildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamanın devamında, “İran Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ve İran Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi yetkililerinden alınan telefon bilgisine göre; arama kurtarma ekiplerinin kaza yerine henüz ulaşamadıklarını, yerel halkın kaza mahalline ulaştığı, yerel halktan destek alındığı öğrenilmiştir.

Bakanlığımız İran Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ile irtibat halinde olup gelişmeleri yakından takip etmektedir. Kaza Araştırma ve İnceleme Kurulu ile AFAD ekipleri, söz konusu kazaya ilişkin incelemelerde bulunmak üzere Genelkurmay Başkanlığı tarafından tahsis edilen bir uçakla kaza yerine gideceklerdir” ifadelerine yer verildi.

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