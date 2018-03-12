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İran'da düşen uçağın enkaz görüntüleri ortaya çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.03.2018 11:23 | Son Güncelleme

Dubai’den Türkiye’ye dönerken İran'ın Çaharmahal ve Bahtiyari eyaletinde düşen uçağın enkaz görüntüleri ortaya çıktı. Uçak kazasında hayatını kaybedenlerden 7 kişinin cenazelerinin dağdan indirildiği bildirildi. Uçakta 6’sı Türk 8 kişi ve 3 mürettebat bulunuyordu. Uçakta bulunan iş adamı Hüseyin Başaran'ın kızı Mina Başaran 7 kız arkadaşıyla Dubai’de yaptığı bekarlığa veda partisinden dönüyordu.

Başaran Holding’e ait Bombardier Challenger 604 tipi jet uçağın, Türkiye saati ile dün 18.20’de İran hava sahasında temas kesildi. Saat 19.00’da da uçağın düştüğü İran makamları tarafından açıklandı. Arama kurtarma çalışmalarının ardından ilk ekip düşen uçağın enkazına ulaştı. Yaşamını yitiren 11 kişinin 3'ü mürettebat, 8'inin de yolcu olduğu belirtildi. Başaran Holding'e ait olan uçakta Hüseyin Başaran’ın kızı Mina Başaran ve 7 kız arkadaşının bulunduğu belirtilirken, uçağın kaptan pilotunun Melike Kuvvet olduğu öğrenildi.

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GÖRGÜ TANIĞINDAN 'MOTORDA YANGIN ÇIKTI' İDDİASI

ISNA'ya göre, Çaharmahal ve Bahtiyari eyaletinde Helen Dağı'na düşen Başaran Holding'e ait uçak kazasında hayatını kaybeden 7 kişinin cenazeleri helikopterle dağdan indirildi. Öte yandan İran Acil Durumlar Kurumu Sözcüsü Mücteba Halidi, görgü şahitlerine göre uçağın motorunda çıkan yangın nedeniyle düştüğünü söyledi.

UÇAĞIN KARA KUTUSU BULUNDU

Çaharmahal ve Bahtiyari Eyaleti Vali Yardımcısı Cafer Meydani, düşen uçağın kara kutusunun bulunduğunu bildirdi. Meydani, kara kutunun Kiyar ilçesindeki Helen Dağı'nda bulunduğunu kaydetti.

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TSK'DAN AÇIKLAMA

TSK'dan yapılan açıklamada, "İran'da 11 Mart 2018 tarihinde düşen özel bir Türk uçağının enkaz kaldırma çalışmalarında görev alacak AFAD personelini bölgeye intikal ettirmek üzere Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nca bir uçak görevlendirilmiştir." denildi.

YASA BOĞAN KAZA

Akşam saatlerinde İstanbul'a gelmek için Birleşik Arap Emirlikleri'nden havalanan Başaran Holding'e ait özel Türk uçağı, ülkenin güneybatısındaki Çaharmahal ve Bahtiyari eyaletinin Şehrikürd kentine bağlı Kiyar ilçesinin Durk Enar köyü yakınlarındaki Helen Dağı'na düşmüş, kazada 3'ü mürettebat 11 yolcunun hayatını kaybettiği duyurulmuştu.

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BEKARLIĞA VEDA PARTİSİ'NDEN DÖNÜYORLARDI

Uçakta Hüseyin Başaran’ın kızı Mina Başaran'ın arkadaşlarıyla bekarlığa veda partisi için arkadaşlarıyla Dubai’ye gittiği açıklanırken, Mina Başaran’ın kazadan saatler önce arkadaşlarıyla çekilen fotoğraflarını sosyal medya platformlarına yüklediği görüldü.

HAYATINI KAYBEDENLERİN İSİMLERİ

Mina Başaran, Zeynep Coşkun, Ayşe And, Burcu Urfalı, Aslı İzmirli, Liana Hananel, Jasmin Baruh, Sinem Akay, Melike Kuvvet ve Beril Gebeş.

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AA

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İran'da düşen Türk jetinin pilotu ile kulenin son konuşması ortaya çıktıİran'da düşen Türk jetinin pilotu ile kulenin son konuşması ortaya çıktı
Başaran Holding'in uçağı İran'da düştü! Pilot ile kule arasındaki konuşma ortaya çıktıBaşaran Holding'in uçağı İran'da düştü! Pilot ile kule arasındaki konuşma ortaya çıktı
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dubai İRAN uçak mina başaran hüseyin başaran

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Okuyucu Yorumları 34 yorum
ne hayatlar özel jetinizle bekarlığa veda tatili için üzerinde uçtuğunuz ülkeler kan gölü... Her gün şehit verirken biz bu haberler yok hükmündedir bende!
@kalpakli boş konuşma insan ol
boş konuşma insan ol
ya zaten birileri yaptığı işi kamusal alanda, sosyal medyada birilerinin gözüne sokuyorsa onlar benim için bitmiştir, gösteriş , şov, afişe olma derdi olanla benim konuşacağım hiçbir şey yoktur!
@aydnmurat boş yapma konuşma zaten konuştukca batıyorsun
@sercan_1986_spgvr ben cümle kurarken genelde batmam, hep doğru cümlelerdir, doğru tespitlerdir, ayrıca ben batmam çünkü tipim kayık asdkğasdkğ
Cok büyük bir aci gercekten cok üzücü, Allah mekanlarini cennet etsin.
Yazık oldu. Allah rahmetiyle muamele eder inşallah
ulan be Allah rahmet eylesin ne diyelim
Keşke fakirler ölseydi zenginler yaşamalıdır
MEMLEKET ATEŞTE BUNLAR DUBAİDE GEZMEDE
@bizedogrugerekli_2017 sana mı kalmış cahilcuhela gibi konuşma
yaa işte hayat böyle bişey zenginde olsan özel jetlerle partilerede gitsen yaradanın hepimize bir planı var bunlarda zenginliğinden öldü işte Allah rahmet eylesin..
kim bilebilirdi ki hayata veda partisi diye neye niyet neye kısmet
zenginin malı züğürtün çenessini yorar misali neden bu kadar haber oldu ölenlere allah rahmet eylesin ailesine sabır diliyorum lafım yok fakat onca şehit veriyoruz şuan afrinde operasyon düzenleniyor medyada bu kadar yer almıyorlar ölenleri tanımıyordum haberler sayesinde soylarını soplarını öğrendik fakat bugüne kadar kaybettiğimiz kaç şehidin ismini hatırlıyoruz.
ölüm nerde ne zaman kaç yaşında geleceği belli değil ama ölümü hiç bir zaman akıldan çıkarmamak lazım gidenler gitdi kalanlara allah sabırlar versin
Allah rahmet eylesin, ailelerine de sabır diliyorum. Fotoğraflara bakınca aydın,laik,başarılı ve geleceği parlak ülke ekonomisinde önemli yerler edinebilecek 7 genç bayanımızı ve Türk kadınına örnek teşkil edebilecek 2 kadın pilotumuzu kaybetmiş bulunuyoruz. Ancak söylemeden de geçemeyeceğim. Kına gecesi vs eyvallah da bu bayanların bekarlığa veda partisini bırakın yobazları ben bile anlamakta zorlanıyorum. Kız kıza bile olsa annelerimiz de bu partiler yaptı mı????
Bazen bu para basa bela para opmasa dubai ye gidemezlerdi bekarlığa veda evde kutlanirdi taktiri illahi allah afetsin
Bekarlığa veda partisi?
@isabakan Hani olurya düğünden bir gece önce kızın yakın arkadaşları toplanıp kendi arasında eğlenirler, aynısını erkeklerde yapar. Sadece evlenmeden önce değil, askere giderken v.s eğlence yapılır, yemekler verilir. Bu partileri parası olan dünyanın öbür ucunda lüks içinde yapar, parası olmayanda evinde ya da bir restaurantta yapar. İşin garibi bekarlığa veda partisi yaparsan hayata veda partin olur gibi yorumlar yapanlar var, ulan kim yapmıyor bunu? Bütün insanlar değişik bir hayata başlamadan önce yapıyor bu eğlence partilerini. Ben yapmadım diyende 80 milyonda 1 milyonu geçmez.
ALLAH RAHMET EYLESİN
Hepsi de genç ama en çok da bahtı gülmeyen Pilot Binbaşı Melike Kuvvet'e çok üzüldüm. Söylenecek kelimelere insanın dili dönmüyor. Allah rahmet eylesin.
yaşama veda partisine dönüştü
şu olaya sevinen ahlaksızlar var. zengin olmak suç mu? tatile gitmek suç mu. acaba siz ne yapardınız zengin olsanız çok merak ediyorum
Allah rahmet eylesin. Mekanları cennet olsun.
Bu başaran grubu ile arap emirliklerinden bir grubun ortak bir işe başladıklarını, bu projeyede ölen kızın isminin verildiğini duymuştum. Ölen pilot fetöcüymüş, FETÖ'nün ajanları hala iş peşinde olabilir mi?
sirket ucagiyla gez toz cok guzel masraflari da vergiden düs demekki ülke genelinde hergun ruhumuzun duymadigi milyonluk fatura hep garibanin sirtina
cahılcuhela gibi konuşma
Bekarlığa değilde dünya ya veda partisi olmuş Allah rahmet eylesin.
Başka topraklara ölmek daha bi zor
Sonuçta ne olursa olsun üzücü bir olay Allah kimsenin başına vermesin Allah rahmet eylesin ailelerine sabırlar versin...
sizce bae değil de başka bir ülkeye gitseydiler bu olay olur muydu? bence olmazdı, şahsen ben baeye çağırsalar da gitmem
Allah aileye sabır versin
En iyisi kimse yorum yapmasın çünkü herkes yaptıkça şçyr ortaya uçak düştü gidenler gitti konu kapandı....
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