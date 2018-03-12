İran'da düşen uçağın enkaz görüntüleri ortaya çıktı

Başaran Holding’e ait Bombardier Challenger 604 tipi jet uçağın, Türkiye saati ile dün 18.20’de İran hava sahasında temas kesildi. Saat 19.00’da da uçağın düştüğü İran makamları tarafından açıklandı. Arama kurtarma çalışmalarının ardından ilk ekip düşen uçağın enkazına ulaştı. Yaşamını yitiren 11 kişinin 3'ü mürettebat, 8'inin de yolcu olduğu belirtildi. Başaran Holding'e ait olan uçakta Hüseyin Başaran’ın kızı Mina Başaran ve 7 kız arkadaşının bulunduğu belirtilirken, uçağın kaptan pilotunun Melike Kuvvet olduğu öğrenildi.
GÖRGÜ TANIĞINDAN 'MOTORDA YANGIN ÇIKTI' İDDİASI
ISNA'ya göre, Çaharmahal ve Bahtiyari eyaletinde Helen Dağı'na düşen Başaran Holding'e ait uçak kazasında hayatını kaybeden 7 kişinin cenazeleri helikopterle dağdan indirildi. Öte yandan İran Acil Durumlar Kurumu Sözcüsü Mücteba Halidi, görgü şahitlerine göre uçağın motorunda çıkan yangın nedeniyle düştüğünü söyledi.
UÇAĞIN KARA KUTUSU BULUNDU
Çaharmahal ve Bahtiyari Eyaleti Vali Yardımcısı Cafer Meydani, düşen uçağın kara kutusunun bulunduğunu bildirdi. Meydani, kara kutunun Kiyar ilçesindeki Helen Dağı'nda bulunduğunu kaydetti.
TSK'DAN AÇIKLAMA
TSK'dan yapılan açıklamada, "İran'da 11 Mart 2018 tarihinde düşen özel bir Türk uçağının enkaz kaldırma çalışmalarında görev alacak AFAD personelini bölgeye intikal ettirmek üzere Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nca bir uçak görevlendirilmiştir." denildi.
YASA BOĞAN KAZA
Akşam saatlerinde İstanbul'a gelmek için Birleşik Arap Emirlikleri'nden havalanan Başaran Holding'e ait özel Türk uçağı, ülkenin güneybatısındaki Çaharmahal ve Bahtiyari eyaletinin Şehrikürd kentine bağlı Kiyar ilçesinin Durk Enar köyü yakınlarındaki Helen Dağı'na düşmüş, kazada 3'ü mürettebat 11 yolcunun hayatını kaybettiği duyurulmuştu.
BEKARLIĞA VEDA PARTİSİ'NDEN DÖNÜYORLARDI
Uçakta Hüseyin Başaran’ın kızı Mina Başaran'ın arkadaşlarıyla bekarlığa veda partisi için arkadaşlarıyla Dubai’ye gittiği açıklanırken, Mina Başaran’ın kazadan saatler önce arkadaşlarıyla çekilen fotoğraflarını sosyal medya platformlarına yüklediği görüldü.
HAYATINI KAYBEDENLERİN İSİMLERİ
Mina Başaran, Zeynep Coşkun, Ayşe And, Burcu Urfalı, Aslı İzmirli, Liana Hananel, Jasmin Baruh, Sinem Akay, Melike Kuvvet ve Beril Gebeş.
AA
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