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İran'da düşen uçağın pilotunun son ses kaydı ortaya çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.03.2018 12:30 | Son Güncelleme

İran'da düşen Türk jetinin kaptan pilotu Beril Gebeş'in son ses kaydı ortaya çıktı. İstanbul'dan Dubai'ye gitmek üzere havalanırken kule ile görüşmelerinde kaptan pilot, kalkış için izin istiyor.

İran'da düşen Türk jetinin kaptan pilotu Beril Gebeş'in 8 Mart günü İstanbul'dan kalkarken kule ile yaptığı telsiz görüşmeleri ortaya çıktı. Beril Gebeş son ses kaydında yer kontrol ile telsiz irtibatı sağlayarak uçağının motorunu çalıştırmak için izin istiyor. Bir süre sonra kalkışı gerçekleştiren Gebeş, bu kez de uçağı tırmandırmak için kule ile irtibata geçiyor. Kuleye kalkıştan sonra 5 bin feet'e tırmandığını söyleyen kaptan pilot, daha fazla yükselmek için onay bekliyor. Konuşma kulenin 6 bin feet'e tırmanma izni vermesiyle son buluyor.

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Anahtar Kelimeler:
sol ittifak Beril Gebeş istanbul dubai

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
Bu nun haber değeri var mı ki buraya koymussunuz. düşmeden önceki ses kaydı olsa tamam dicem.
Sayfalarca Başaran haberleri rahatça uyumanızı sağlayan vatan evlatlarını 2 günde sildi attı.
ne kadar yazik olmus bu kizlara. Allah rahmet eylesin ailelerine sabir versin. Bu olaya uzulmeyen insanoglu olamaz....
vay be inanılmaz
bu kayıt istanbul'dan kalkışa ait, iran kule gibi görünmüyor
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