HABER

İran'da düşen uçakla ilgili kritik iddia: 'Uçan tabut'a binmişler!

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.03.2018 14:14 | Son Güncelleme

CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, 11 kişinin ölümüyle sonuçlanan uçak kazasıyla ilgili soru önergesini Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne vererek, sivil havacılık uzmanlarının düşen Challenger 604 tipi uçak için 'uçan tabut' yorumunda bulunduğunu belirterek, "Türkiye'de bu model uçaktan kaç tane kullanılmaktadır? 2001 model olan bu uçaklara, olası bir pilot hatası da eklendi mi, sonuç analizleri hangi şartlar altında yapılıyor?" dedi.

İran'da düşen uçakla ilgili kritik iddia: 'Uçan tabut'a binmişler!

CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, 11 kişinin ölümüyle sonuçlanan uçak kazası sonrası sivil havacılık denetimleri ve uçak bakımları ile ilgili yazılı soru önergesi hazırlayarak konuyu Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne taşıdı.

Tahsin Tarhan yaptığı açıklamada, "Maalesef çok üzücü bir durumla karşılaştık. Bu durumdan bir daha yaşanmaması için dersler çıkarmalıyız. Türkiye'de şirketlere ya da şahıslara ait sivil havacılık hangi düzeyde? Kullanılan jetler hangi sıklıkla denetleniyor? Kullanılan hava araçları daha önce uçuş sırasında problem yaşamış mı? Bunları öğrenmek zorundayız. 11 gencecik insanın hayatını kaybettiği elim bir kaza sonrasında kader deyip geçmeden, sebeplerini ve sonuçlarını araştırmalıyız" dedi.

tarehan

"UÇAK İÇİN UÇAN TABUT YORUMU YAPILIYOR"

Tahsin Tarhan düşen uçakla ilgili 'uçan tabut' yorumlarının yapıldığını belirterek, şu açıklamada bulundu:

"Özellikle sivil havacılık uzmanları düşen Challenger 604 tipi uçak için uçan tabut yorumunu yapıyorlar. Yüksek irtifada hızlanması zor, basınca karşı dirençsiz bir uçak olduğu söyleniyor. Bu durumda Türkiye'de bu model uçaktan kaç tane kullanılmaktadır. 2001 model olan bu uçaklara, olası bir pilot hatası da eklendi mi, sonuç analizleri hangi şartlar altında yapılıyor ? Bir daha bu tip üzücü bir olay yaşamak istemiyorsak varsa sorumluları tespit etmek zorundayız. Türk Hava Yolları, pilotlar için mesleğin en üst seviyesidir. Peki diğer hava yollarında ve özel jetlerde çalışan pilotların eğitim ve pilotaj standartlarını belirleyen, pilotları denetleyen kurum hangisidir. Uçuş becerilerini denetleyen kurum ve kuruluşlar hangileridir, bu soruların cevapları en azından bir daha böyle bir olay yaşanmasının önüne geçecektir."

DHA

TSK Afrin'deki görüntüleri paylaştı!TSK Afrin'deki görüntüleri paylaştı!
Dosyaya yeni görüntüler girdi! Böyle kaçmışlar!Dosyaya yeni görüntüler girdi! Böyle kaçmışlar!
Çiftlik Bank'ın sahibi hakkında şok detay!Çiftlik Bank'ın sahibi hakkında şok detay!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
CHP mina başaran başaran holding hüseyin başaran tahsin tarhan

En Çok Okunan Haberler

Afrin'de patlama! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Afrin'de patlama! Çok sayıda ölü ve yaralı var

İnsanların şaşkın bakışları karşısında ilişkiye girdiler

İnsanların şaşkın bakışları karşısında ilişkiye girdiler

Adalet Bakanlığı'ndan 'Avlu' dizisine yayına girmeden sansür talebi

Adalet Bakanlığı'ndan 'Avlu' dizisine yayına girmeden sansür talebi

ÖSO Suriye uçağı düşürdüğünü açıkladı

ÖSO Suriye uçağı düşürdüğünü açıkladı

Bahçeli'ye ittifak şoku: Erdoğan'a oy vermeyiz!

Bahçeli'ye ittifak şoku: Erdoğan'a oy vermeyiz!

Eski Bakan Hasan Celal Güzel hayatını kaybetti!

Eski Bakan Hasan Celal Güzel hayatını kaybetti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Balıkesir'de patlama!

Balıkesir'de patlama!

Müge Anlı, Çiftlik Bank'ın nasıl dolandırdığını böyle anlattı

Müge Anlı, Çiftlik Bank'ın nasıl dolandırdığını böyle anlattı

Polis bile şoke oldu: Branşım hırsızlık değil, kadın satıcılığı!

Polis bile şoke oldu: Branşım hırsızlık değil, kadın satıcılığı!

Kaliforniyum nedir? Kaliforniyum elementi ne işe yarar, özellikleri nelerdir?

Kaliforniyum nedir? Kaliforniyum elementi ne işe yarar, özellikleri nelerdir?

Çiftlik Bank mağdurlarına ikinci şok!

Çiftlik Bank mağdurlarına ikinci şok!

Günlerdir aranıyordu! Cesedi bulundu

Günlerdir aranıyordu! Cesedi bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.