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İran'da düşen uçakla ilgili kritik karar!

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.03.2018 08:52 | Son Güncelleme

İran'da düşen jette hayatını kaybeden isimlerden olan ve cenazesine bir türlü ulaşılamayan Beril Gebeş'i arama çalışmalarının yeniden başlatılacağı öğrenildi.

İran'da düşen uçakla ilgili kritik karar!

İran'da 21 Mart-1 Nisan tarihleri arası Nevruz bayramı olarak kutlandığından bölgede çalışmalara ara verildiği, 2 Nisan itibariyle cenazesi bulunamayan pilot Beril Gebeş'e ilişkin de çalışmaların yeniden başlatılacağı öğrenildi.

Kazada hayatını kaybeden Liana Hananel'in kızı Siena ile fotoğrafını paylaşan arkadaşı Hande Gülşen, "Canım Lily'im. Keşke kelimelere sığsa sana olan özlem ve sevgimiz. Siena bebeğin her zaman kocaman bir ailesi olacak. Bizden uzakta olsan da anılarımızla her gün seni yaşatıyor olacağız" notunu yazdı.

RAPOR İDDİASI

Takvim'in haberine göre, Dubai'de Mina Başaran ve 7 arkadaşının bekarlığa veda partisi sonrası Türkiye'ye dönerken İran'da 11 Mart'ta düşen özel jetle ilgili ilk raporun hazırlandığı iddia edildi. Bölgede inceleme yapan Kaza Araştırma ve İnceleme Kurulu ve Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü uzmanlarının uçağın bakım ve ruhsatında herhangi bir sorun tespit edilmediğini bildirdiği öne sürüldü. Yine iddiaya göre yapılan testler neticesinde uçağın ikinci pilotu Melike Kuvvet ve hostes Eda Uslu'da alkol ve toksik maddeye rastlanmadı.

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İRAN mina başaran Beril Gebeş

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