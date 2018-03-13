HABER

İran'da düşen uçakta hayatını kaybeden kabin memuru Eda Uslu, kardeşinin yerine uçmuş!

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.03.2018 14:48 | Son Güncelleme

İran'da düşen jette hayatını kaybeden kabin memuru Eda Uslu'nun, son dakika işi çıkan kardeşinin yerine uçtuğu ortaya çıktı.

Kabin Memuru Eda Uslu'nun uçuşa kendisi gibi aynı şirkette kabin memuru olarak görev yapan kız kardeşi Ela Uslu'nun yerine gittiği ortaya çıktı.

BİR YIL ÖNCE İŞE BAŞLAMIŞTI

Birleşik Arap Emirlikleri'nden Türkiye'yegelirken İran'da düşen Başaran Holding'e ait özel jette 2'si pilot, 1'i hostes, 8'i yolcu 11 kişi hayatını kaybetmişti. Kazada hayatını kaybedenlerden biri ise bir yıl önce Başaran Holding bünyesindeki MC Havacılık'ta hostes olarak işe başlayan Eda Uslu'ydu.

Uzun yıllar Atatürk Havalimanı'nda TAV Havalimanları'nda çalışan Eda Uslu, yaklaşık bir yıl önce buradaki işinden ayrılmıştı.

iran-da-dusen-jette-olen-kabin-memuru-eda-uslu-10651627_6141_m

KARDEŞİNİN YERİNE UÇUŞA GİTMİŞ

Eda Uslu, bir süre önce kardeşi Ela Uslu'nun 2 yıl 4 aydır VIP kabin şefi olarak görev yaptığı Başaran Holding bünyesindeki MC Havacılık'ta çalışmaya başladı. Düşen uçakta normalde Ela Uslu görevliydi ancak son dakika çıkan işi nedeniyle bu uçuşa ablası Eda Uslu gitti. Kardeş Uslu, acı haber sonrası hastaneye kaldırıldı.

elauslu1
Kabin memuru Eda Uslu'nun kız kardeşi Ela Uslu

EDA'NIN AİLESİ VE ARKADAŞLARINI YASA BOĞDU

Eda'nın ölüm haberi, başta ailesi olmak üzere yakınları ve arkadaşlarını yasa boğdu. Ablasının acılı haberi ile yıkılan Ela, sosyal medya hesabından ablasıyla birlikte çekildiği bir fotoğrafını paylaştı. Takipçileri ise bu fotoğrafın altına yazdıkları taziye mesajlarıyla üzüntülerini dile getirdi.

İran'da düşen uçağın pilotunun son ses kaydı ortaya çıktıİran'da düşen uçağın pilotunun son ses kaydı ortaya çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İRAN başaran holding mina başaran Eda Uslu Birleşik Arap Emirlikleri hüseyin başaran

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! Çorum'daki feci kazada ölü sayısı 13'e yükseldi

Son dakika! Çorum'daki feci kazada ölü sayısı 13'e yükseldi

Son dakika! İran, düşen Türk uçağıyla ilgili iddiayı yalanladı

Son dakika! İran, düşen Türk uçağıyla ilgili iddiayı yalanladı

Türkiye'den sert açıklama: İlişkiler kopma noktasında

Türkiye'den sert açıklama: İlişkiler kopma noktasında

Arda Turan ve Aslıhan Doğan'ın nikahının detayları ortaya çıktı! Neden müzik çalınmadı?

Arda Turan ve Aslıhan Doğan'ın nikahının detayları ortaya çıktı! Neden müzik çalınmadı?

İran'daki uçak kazasıyla ilgili ölen pilotun ablasından korkunç iddia!

İran'daki uçak kazasıyla ilgili ölen pilotun ablasından korkunç iddia!

İran'da düşen uçağın pilotunun son ses kaydı ortaya çıktı

İran'da düşen uçağın pilotunun son ses kaydı ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 2 yorum
Allah rahmet eylesin, ailelerine sabırlar diliyoum. fakat işi iyice abarttınız! hangi şehit, hangi bu şekilde hayatını kaybeden bir vatandaşın haberi yapıldı? tabi parası olan için durumlar farklı bu ülkede. allah sizleri bildiği gibi yapsın...
Ölüm gelmiş ise cihane baş ağrısı bahane... Buna kader diyoruz...
Diğer Haberler
Selçuk’tan Çanakkale’ye bisiklet turu

Selçuk’tan Çanakkale’ye bisiklet turu

Şehide son görev

Şehide son görev

Çanakkale Şehitler Abidesi'nde tören hazırlıkları devam ediyor

Çanakkale Şehitler Abidesi'nde tören hazırlıkları devam ediyor

Erdoğan Besni’de ve köylerde incelemelerde bulundu

Erdoğan Besni’de ve köylerde incelemelerde bulundu

Arsin OSB’den belediyeye vinç

Arsin OSB’den belediyeye vinç

MTSO Başkan Adayı Sadıkoğlu:

MTSO Başkan Adayı Sadıkoğlu:

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.