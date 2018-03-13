İran'da düşen uçakta hayatını kaybeden kabin memuru Eda Uslu, kardeşinin yerine uçmuş!

Kabin Memuru Eda Uslu'nun uçuşa kendisi gibi aynı şirkette kabin memuru olarak görev yapan kız kardeşi Ela Uslu'nun yerine gittiği ortaya çıktı.

BİR YIL ÖNCE İŞE BAŞLAMIŞTI



Birleşik Arap Emirlikleri'nden Türkiye'yegelirken İran'da düşen Başaran Holding'e ait özel jette 2'si pilot, 1'i hostes, 8'i yolcu 11 kişi hayatını kaybetmişti. Kazada hayatını kaybedenlerden biri ise bir yıl önce Başaran Holding bünyesindeki MC Havacılık'ta hostes olarak işe başlayan Eda Uslu'ydu.

Uzun yıllar Atatürk Havalimanı'nda TAV Havalimanları'nda çalışan Eda Uslu, yaklaşık bir yıl önce buradaki işinden ayrılmıştı.

KARDEŞİNİN YERİNE UÇUŞA GİTMİŞ



Eda Uslu, bir süre önce kardeşi Ela Uslu'nun 2 yıl 4 aydır VIP kabin şefi olarak görev yaptığı Başaran Holding bünyesindeki MC Havacılık'ta çalışmaya başladı. Düşen uçakta normalde Ela Uslu görevliydi ancak son dakika çıkan işi nedeniyle bu uçuşa ablası Eda Uslu gitti. Kardeş Uslu, acı haber sonrası hastaneye kaldırıldı.



Kabin memuru Eda Uslu'nun kız kardeşi Ela Uslu

EDA'NIN AİLESİ VE ARKADAŞLARINI YASA BOĞDU



Eda'nın ölüm haberi, başta ailesi olmak üzere yakınları ve arkadaşlarını yasa boğdu. Ablasının acılı haberi ile yıkılan Ela, sosyal medya hesabından ablasıyla birlikte çekildiği bir fotoğrafını paylaştı. Takipçileri ise bu fotoğrafın altına yazdıkları taziye mesajlarıyla üzüntülerini dile getirdi.