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İran'da düşen uçakta hayatını kaybeden 10 kişinin cenazeleri Türkiye'ye getirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.03.2018 10:21 | Son Güncelleme

İran'da düşen Türk jetinde hayatını kaybeden Hüseyin Başaran'ın kızı Mina Başaran ve arkadaşlarının cenazeleri Türkiye'ye getirildi. İran Adli Tıp Kurumu, pazar günü İran hava sahasında düşen Türk jetindeki kaptan pilot Beril Gebeş'in cenazesinin kayıp olduğunu iddia etmişti. Pilotun cenazesi ile ilgili işlemlerin sürdüğü öğrenildi

İran'da düşen uçakta hayatını kaybeden 10 kişinin cenazeleri Türkiye'ye getirildi

Adli Tıp Kurumu’nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Yapılan gerekli tahlillerin ardından kuruma teslim edilen 11 cenazeden birinin aslında diğer kişilere ait parçalar olduğu tespit edildi ve bir kişi hala kayıptır" iddiasına yer verildi.

Açıklamada ayrıca, Türkiye Adli Tıp Kurumu aracılığıyla kazazedelerin Türkiye’deki birinci dereceden aile fertlerinden de numuneler alınarak İran’a gönderildiği bildirildi.

İran Adli Tıp Kurumu, kimliği tespit edilen 10 yolcunun ismini şu şekilde açıkladı:

Mina Başaran, Sinem Akay, Jasmin Baruh Siloni, Burcu Gündoğan Urfalı, Liana Hananel, Ayşe And, Asligül İzmirli, Zeynep Coşkun, Melike Kuvvet, Eda Uslu...

CENAZELER TÜRKİYE'DE

İran’dan saat 07.00’da kalkan askeri nakliye uçağının Diyarbakır’a indiği burada yakıt ikmali yaptığı ve tekrar havalandığı bildirildi. Cenazaleri taşıyan uçağın öğle saatlerinde Atatürk Havalimanı’na ineceği öğrenildi. Kaza sonrası olay yerine giden ailelerin de sabah İran’dan gelen Türk Hava Yolları uçağıyla İstanbul’a döndüğü kaydedildi.

Bu arada pilot Beril Gebeş'in cenazesi ile ilgili işlemlerin sürdüğü öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
İRAN mina başaran iran uçak

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Okuyucu Yorumları 11 yorum
Kaptanın atlayarak kurtulmuş olma ihtimali hiç düşünülüyor mu acaba?
bundan son dakika mi olur.. biz ölsek haber olmayız.. Şehit olsa haber olmaz 1 haftadır bu olay geldi gitti yok şöyle oldu yok böyle oldu..
dubaide mi yani nasil bulunmaz cenaze
Uçak İran sınırları içine düşüyor ne Dubaisi cesedi büyük ihtimalle parçalara ayrıldığı için bulmakta zorluk çekiyorlardır
uçak iranda düştü dubai den havalanmış
kahredici ????
Kayıp cenaze öbürkilerin parçalarının içerisine karışmıştır muhtemelen!..
Var bu işte bi bit yeniği sonrada bana kızıyolar doğruyu söylüyorum bu işte bahçelinin ülkücü kancıklarının parmağı var
ay yazık allah ailesine sabırlar versin. öldüğüne mi yanarsın bulunamadığına mı?..
Yine maalesef parası olup ta zengin olanlar konuşulup haber ediliyor Afrin Şehidimizin adını bile unuttuk baksanıza
allahtan rahmet eylesin ailelerine allah sabir versin????cok uzucu.
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