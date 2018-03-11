İran'da düşen uçakta ünlü tasarımcı Liana Hananel'in de olduğu ortaya çıktı

İran'da düşen uçakta yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Hüseyin Başaran'ın kızı Mina Başaran'ın ardından ünlülerin tercih ettiği bikini markası Lily & Rose'un kurucusu Liana Hananel'in de uçakta olduğu öğrenildi.

Aralarında Özge Ulusoy, Rüya Büyüktetik, Şeyma Subaşı ve Martha Graeff gibi ünlülerin tercih ettiği bikini markası Lily And Rose’un kurucusu Liana Hananel de uçaktaki yolculardan biriydi.

2012’de İstanbul’da kurulan şirket, özellikle farklı vücut tiplerine sahip kadınlar için yaptığı tasarımlarla biliniyordu.