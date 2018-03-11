İran'da düşen uçakta ünlü tasarımcı Liana Hananel'in de olduğu ortaya çıktı

İran'da düşen uçakta yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Hüseyin Başaran'ın kızı Mina Başaran'ın ardından ünlülerin tercih ettiği bikini markası Lily & Rose'un kurucusu Liana Hananel'in de uçakta olduğu öğrenildi.
Aralarında Özge Ulusoy, Rüya Büyüktetik, Şeyma Subaşı ve Martha Graeff gibi ünlülerin tercih ettiği bikini markası Lily And Rose’un kurucusu Liana Hananel de uçaktaki yolculardan biriydi.
2012’de İstanbul’da kurulan şirket, özellikle farklı vücut tiplerine sahip kadınlar için yaptığı tasarımlarla biliniyordu.
Başaran Holding'in uçağı İran'da düştü! Pilot ile kule arasındaki konuşma ortaya çıktı
Yunan Bakan'dan flaş Türkiye sözleri: Ölümcül bir kazaya çok yakınız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dilini koparırız
Ortağının ağabeyi cinsel organını kesip öldürdü
İstanbul'da 'Kangal Pençesi' operasyonu
Hayatını kâbusa çeviren tacizcisinin ses kaydını sosyal medyadan yayınladı
Bağımsız Türkiye Partisi'nden 2019'un ilk seçim vaadi: Her kadına 2500 TL
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Mehmetçik Afrin'e girdi giriyor
Ahmet Şık'ın eşi Yonca Şık ile buluşma anı objektiflere yansıdı
Okuyucu Yorumları 1 yorum