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İran'da düşen uçakta ünlü tasarımcı Liana Hananel'in de olduğu ortaya çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.03.2018 20:43 | Son Güncelleme

İran'da düşen Türk özel jetinde hayatını kaybedenlerin arasında ünlülerin tercih ettiği bikini markası Lily & Rose'un kurucusu Liana Hananel olduğu açıklandı. Hananel'in ölüm haberi ünlü isimleri yasa boğdu.

İran'da düşen uçakta ünlü tasarımcı Liana Hananel'in de olduğu ortaya çıktı

İran'da düşen uçakta yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Hüseyin Başaran'ın kızı Mina Başaran'ın ardından ünlülerin tercih ettiği bikini markası Lily & Rose'un kurucusu Liana Hananel'in de uçakta olduğu öğrenildi.

Aralarında Özge Ulusoy, Rüya Büyüktetik, Şeyma Subaşı ve Martha Graeff gibi ünlülerin tercih ettiği bikini markası Lily And Rose’un kurucusu Liana Hananel de uçaktaki yolculardan biriydi.

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2012’de İstanbul’da kurulan şirket, özellikle farklı vücut tiplerine sahip kadınlar için yaptığı tasarımlarla biliniyordu.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
hepsine allah rahmet eylesin hayatın içinde ölümde var
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