İran'daki uçak kazasında öldü denilen pilot ortaya çıktı!

Başaran Holding ait uçağın İran’da düşmesinin yankıları devam ederken o uçakta uzun süre görev yapan pilot Elif Ulusoy, birçok kişinin o uçağın pilotunu kendisi sandıklarını söyledi.
Ulusoy’un, Başaran Holding’deki görevinden iki hafta önce ayrıldığı ancak bunu bilmeyen dostlarının telefonunu adeta kilitlediğini aktardı.
Elif Ulusoy, mesajında, “Değerli arkadaşlarım öldüğüm hakkında yazılar çıkmış. Telefonum kilitlendi aramalara cevap veremiyorum” mesajını yazarken kazada ölen Mina Başaran ile kokpitte çekilmiş bir fotoğrafını Instagram hesabında takipçileri ile paylaştı.
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