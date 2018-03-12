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İran'daki uçak kazasında öldü denilen pilot ortaya çıktı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.03.2018 13:46 | Son Güncelleme

İran’da düşen uçakta uzun süre görev yapan pilot Elif Ulusoy iki hafta önce işten ayrıldığı ortaya çıktı. Ulusoy, buna rağmen uçağın pilotu olduğu sanılarak arandığını, telefonlarının susmadığını söyledi.

İran'daki uçak kazasında öldü denilen pilot ortaya çıktı!

Başaran Holding ait uçağın İran’da düşmesinin yankıları devam ederken o uçakta uzun süre görev yapan pilot Elif Ulusoy, birçok kişinin o uçağın pilotunu kendisi sandıklarını söyledi.

Ulusoy’un, Başaran Holding’deki görevinden iki hafta önce ayrıldığı ancak bunu bilmeyen dostlarının telefonunu adeta kilitlediğini aktardı.

Elif Ulusoy, mesajında, “Değerli arkadaşlarım öldüğüm hakkında yazılar çıkmış. Telefonum kilitlendi aramalara cevap veremiyorum” mesajını yazarken kazada ölen Mina Başaran ile kokpitte çekilmiş bir fotoğrafını Instagram hesabında takipçileri ile paylaştı.

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İRAN uçak mina başaran elif ulusoy

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