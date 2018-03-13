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İran'daki uçak kazasıyla ilgili ölen pilotun ablasından korkunç iddia!

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.03.2018 08:20 | Son Güncelleme

İran'da 11 kişinin hayatını kaybettiği jet kazası ile ilgili çarpıcı detaylar gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. Özel jetin kaptan pilotluğunu yapan Melike Kuvvet'in ablası İlknur Kuvvet Çelik, düşen uçakla ilgili olay yaratacak bir iddiada bulundu.

İran'daki uçak kazasıyla ilgili ölen pilotun ablasından korkunç iddia!

İran'da düşen ve Başaran Holding'e ait özel jeti kullanan pilot Melike Kuvvet arkasında dram dolu bir hayat bıraktı. Özel jetin kaptan pilotu Melike Kuvvet’in ablası İlknur Kuvvet Çelik, kardeşinin TSK’da yüzbaşı rütbesiyle helikopter pilotluğu yaparken FETÖ’nün kumpasına maruz kaldığını ancak hukuk mücadelesini kazandığını söyledi.

Abla İlknur Kuvvet, düşen uçakla ilgili vahim bir iddiada bulundu:

"Melike bir hafta önce Konya’ya geldiğinde bana ‘Abla bu uçak daha önce 3 kez havada arıza yaptı. Birincisi Paris’e giderken, iki kez de Trabzon’a giderken’ dedi. Ben bu işin peşini bırakmayacağım"

"FETÖ'CÜLERİN İSTEDİKLERİNİ YAPMADIĞI İÇİN AYAĞI KAYDIRILDI"

Melike Kuvvet'in ablası İlknur Kuvvet Çelik de dün Anadolu Ajansı'na yaptığı açıklamada şunları söylemişti:

"FETÖ'cü komutanların istediklerini yapmadığı için Melike'nin ayağı kaydırıldı. Benim kardeşim çok zor bir süreçten geçti. Melike benim tek kardeşimdi. İşin içinde işler var ama ben bunları bırakmayacağım."

"ABLA BEN BU UÇAKTA UÇMAK İSTEMİYORUM'

Yıpratıldığı konularda verdiği hukuk mücadelesini kazanmışken kardeşinin vefat ettiğini anlatan Çelik, duygularını şu sözlerle aktardı:

"Mayısta asker olarak dönecekti. Her şeyi kazanmış vaziyetteydik. 4 yıl aradan sonra dönecekti. Bundan sonra da bizi uzun bir hukuki süreç bekliyor. Melike bir hafta önce Konya'ya geldiğinde bana 'Abla bu uçak daha önce 3 kez havada arıza yaptı. Birincisi Paris'e giderken, iki kez de Trabzon'a giderken' dedi. Ben bu işin peşini bırakmayacağım. Yüzde yüz ihmal var. Uçakların bakımı yapılmıyordu ve hiç kimse ilgilenmiyordu. Kimse kusura bakmasın. Kendi çocukları da vefat etti. Onunla beraber 10 kişi daha vefat etti. Melike en son geldiğinde bana ne dedi biliyor musunuz, 'Abla ben bu uçakta uçmak istemiyorum'. Dedim ki 'Melike uçma, hatta sen burayı bırak' çünkü duyduğum şeyler çok hoş şeyler değildi ama ona rağmen uçma aşkıyla, görev aşkıyla devam etti."

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"PAVYONDA ŞARKI SÖYLEMİŞSİN" İFTİRASI

Melike Kuvvet’in ordudan atılmasına kadar uzanan bölüme ve daha sonra yaşadıklarına şahitlik eden görev arkadaşı emekli astsubay Kıdemli Başçavuş Murat Saluk, Melike Kuvvet’in FETÖ kumpasına kurban giden subaylardan birisi olduğunu dile getirdi. 2005/2012 yılları arasında Adana İncirlik’te birlikte görev yaptıklarını belirten Saluk, Melike Kuvvet’in kurulan kumpasla 10 dakikalık bir videonun 8 saniyelik bölümü ile ordudan atıldığını söyledi. Saluk, “Merzifon’da çok sevdiği bir arkadaşının doğum gününe katılmıştı. Sivil kıyafetle gittiği bu yaş gününde ricaları kıramayarak şarkı söylemiş. Sesi çok güzeldi. Ardından onu bu görüntüler üzerinden sorguladılar. Onu sorgulamaya gelen şimdi tutuklu olan istihbarat subayları 'Pavyonda şarkı söylemişsin, gece kulüplerinde çıkıyormuşsun, işte görüntüleri' diye doğum gününde şarkı söylediği esnada çektikleri 10 dakikalık videonun sadece 9 saniyesini kesip almış ve ona göstermişlerdi. Ardından bu videoyu gerekçe gösterip 2013 yılında ordudan ihraç ettiler. Kaldı ki Merzifon’da ne bir gece kulübü, ne de bir pavyon yoktu” diye konuştu.

"BANA İNTİHARI DÜŞÜNDÜĞÜNÜ SÖYLEDİ"

Murat Saluk, ordudan ihracı sonrasında Kuvvet'in çok zor günler geçirdiğini dile getirdi. Saluk, "Ordudan ihracının ardından çok zor günler geçirdi. Beş parasız kaldı. Evinin dahi kirasını ödeyemeyecek bir durumdaydı. Hatta bir gün bana intiharı düşündüğünü söyledi. Benim evimle onun evi çok yakın olduğundan sık sık beni arar dertleşirdi. Ben de ona intiharın çözüm olmadığını, her şeyin yoluna gireceğini söylerdim. 250 bin TL kadar bir borcu olduğunu biliyorum. Bu arada sadece helikopter pilotu belgesi olduğu için sivil hava yollarına işe giremiyordu, ben 'sivil piyasada helikopter pilotluğu yap' dediğimde ise, 'Abi piyasa kara havacı pilotların elinde, ordudan atıldığım için ve referansım da olmadığı için iş vermiyorlar' diyordu. Ardından Çorlu’da Uçuş Okulu’nda jet pilotu sertifikası aldı. Bir süre sonra da Başaran Holding’de göreve başladı" dedi.

MAHKEME SÜRECİ DEVAM EDİYORDU

Melike Kuvvet’in tek hayalinin yeniden orduya geri dönebilmek olduğunu belirten Saluk, “Ordudan ihracı sonrasında Askeri Yüksek İdare Mahkemesi’nde dava açtı. Ancak davayı kaybetti. O davaya bakan hakimler şimdi FETÖ’den içeride. Melike darbe girişiminden sonra Anayasa Mahkemesi’ne başvurdu. Mahkeme davayı yerel mahkemeye gönderdi. Mayıs ayında davası görüşülecekti. Mahkemeden çıkacak karar doğrultusunda orduya geri döneceği umudunu taşıyordu” diye konuştu. (Vatan/İHA)

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
Ah AKP ah, Fetöcü diye içeri aldığınız masum insanların hayatlarının hesaplarını nasıl vereceksiniz?
haberi düzgün oku zamanında föto nün kumpasina gelmis ordudan artırmışlar
Hepsine Allah rahmet eylesin
daha önce bilim adamlarımızın uçağı ısparta da düştü. merhum Muhsin Yazıcıoğlu nun halikopteri nasıl düştü. bunun gibi bir çok olay... kişiye ve şahsa ait hava araçlarına suikast yapma riski çok yüksek. mümkün olduğu kadar toplu hava ulaşım araçları tercih edilmeli.
amerikanın köpekleri fetöcüleri sağ bırakmamak gerektiğini anlamayanlarda anlasın artık...
bu fetocu köpeklere acımamak lazım. bir sürü insanı mahfettiler. içeride çürüsün hepsi
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