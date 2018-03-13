İran'daki uçak kazasıyla ilgili ölen pilotun ablasından korkunç iddia!

İran'da düşen ve Başaran Holding'e ait özel jeti kullanan pilot Melike Kuvvet arkasında dram dolu bir hayat bıraktı. Özel jetin kaptan pilotu Melike Kuvvet’in ablası İlknur Kuvvet Çelik, kardeşinin TSK’da yüzbaşı rütbesiyle helikopter pilotluğu yaparken FETÖ’nün kumpasına maruz kaldığını ancak hukuk mücadelesini kazandığını söyledi. Abla İlknur Kuvvet, düşen uçakla ilgili vahim bir iddiada bulundu: "Melike bir hafta önce Konya’ya geldiğinde bana ‘Abla bu uçak daha önce 3 kez havada arıza yaptı. Birincisi Paris’e giderken, iki kez de Trabzon’a giderken’ dedi. Ben bu işin peşini bırakmayacağım" "FETÖ'CÜLERİN İSTEDİKLERİNİ YAPMADIĞI İÇİN AYAĞI KAYDIRILDI"



Melike Kuvvet'in ablası İlknur Kuvvet Çelik de dün Anadolu Ajansı'na yaptığı açıklamada şunları söylemişti: "FETÖ'cü komutanların istediklerini yapmadığı için Melike'nin ayağı kaydırıldı. Benim kardeşim çok zor bir süreçten geçti. Melike benim tek kardeşimdi. İşin içinde işler var ama ben bunları bırakmayacağım." "ABLA BEN BU UÇAKTA UÇMAK İSTEMİYORUM'



Yıpratıldığı konularda verdiği hukuk mücadelesini kazanmışken kardeşinin vefat ettiğini anlatan Çelik, duygularını şu sözlerle aktardı:

"Mayısta asker olarak dönecekti. Her şeyi kazanmış vaziyetteydik. 4 yıl aradan sonra dönecekti. Bundan sonra da bizi uzun bir hukuki süreç bekliyor. Melike bir hafta önce Konya'ya geldiğinde bana 'Abla bu uçak daha önce 3 kez havada arıza yaptı. Birincisi Paris'e giderken, iki kez de Trabzon'a giderken' dedi. Ben bu işin peşini bırakmayacağım. Yüzde yüz ihmal var. Uçakların bakımı yapılmıyordu ve hiç kimse ilgilenmiyordu. Kimse kusura bakmasın. Kendi çocukları da vefat etti. Onunla beraber 10 kişi daha vefat etti. Melike en son geldiğinde bana ne dedi biliyor musunuz, 'Abla ben bu uçakta uçmak istemiyorum'. Dedim ki 'Melike uçma, hatta sen burayı bırak' çünkü duyduğum şeyler çok hoş şeyler değildi ama ona rağmen uçma aşkıyla, görev aşkıyla devam etti." "PAVYONDA ŞARKI SÖYLEMİŞSİN" İFTİRASI



Melike Kuvvet’in ordudan atılmasına kadar uzanan bölüme ve daha sonra yaşadıklarına şahitlik eden görev arkadaşı emekli astsubay Kıdemli Başçavuş Murat Saluk, Melike Kuvvet’in FETÖ kumpasına kurban giden subaylardan birisi olduğunu dile getirdi. 2005/2012 yılları arasında Adana İncirlik’te birlikte görev yaptıklarını belirten Saluk, Melike Kuvvet’in kurulan kumpasla 10 dakikalık bir videonun 8 saniyelik bölümü ile ordudan atıldığını söyledi. Saluk, “Merzifon’da çok sevdiği bir arkadaşının doğum gününe katılmıştı. Sivil kıyafetle gittiği bu yaş gününde ricaları kıramayarak şarkı söylemiş. Sesi çok güzeldi. Ardından onu bu görüntüler üzerinden sorguladılar. Onu sorgulamaya gelen şimdi tutuklu olan istihbarat subayları 'Pavyonda şarkı söylemişsin, gece kulüplerinde çıkıyormuşsun, işte görüntüleri' diye doğum gününde şarkı söylediği esnada çektikleri 10 dakikalık videonun sadece 9 saniyesini kesip almış ve ona göstermişlerdi. Ardından bu videoyu gerekçe gösterip 2013 yılında ordudan ihraç ettiler. Kaldı ki Merzifon’da ne bir gece kulübü, ne de bir pavyon yoktu” diye konuştu.