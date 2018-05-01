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İran'dan İsrail'e sert yanıt: Sürpriz karşılık vereceğiz ve pişman olacaksınız!

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.05.2018 18:37 | Son Güncelleme

İsrail'in İran'ın nükleer programıyla ilgili açıklamasına, Tahran'dan "Sürpriz karşılık vereceğiz ve pişman olacaksınız" cevabı geldi.

İran'dan İsrail'e sert yanıt: Sürpriz karşılık vereceğiz ve pişman olacaksınız!

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun 'İran'ın nükleer arşivini ele geçirdikleri ve gizli silah programına dair kanıt bulduklarını' iddia ettiği açıklamalarına bir yanıt da İran Savunma Bakanı'ndan geldi.

Sputnik'in haberine göre İran Savunma Bakanı Emir Hatemi, Netanyahu'nun iddialarını 'İsrail'in provokatif eylemleri' diye niteleyip Tahran'ın yanıtsız bırakmayacağını söyledi.

Hatemi, ''Bu bizim Kudüs'ü işgal eden rejime ve onun destekçilerine uyarımızdır: Tehlikeli davranışlarınızı durdurun. İran karşılığı sürpriz şekilde oalacaktır ve siz bundan pişman olacaksınız'' dedi.

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Anahtar Kelimeler:
israil İRAN Tahran Benyamin Netanyahu

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