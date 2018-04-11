HABER

İran'dan kritik Suriye açıklaması: Saldırı olursa Tahran, Şam'ın yanında yer alacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.04.2018 21:44 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Trump'ın Rusya ve Suriye'yi hedef alan Twitter mesajlarının ardından İran'dan açıklama geldi. İran, "Suriye'ye olası bir saldırıda Şam'ın yanında yer alacağız" açıklamasında bulundu.

İran'dan kritik Suriye açıklaması: Saldırı olursa Tahran, Şam'ın yanında yer alacak

İran dini lideri Ali Hamaney'in danışmanı Ali Ekber Velayeti, Suriye Dışişleri Bakanı Valid Muallem ile görüşmek için gittiği başkent Şam ziyareti sırasında, Doğu Guta'nın Duma ilçesine gitti. Duma'da açıklamalarda bulunan Velayeti, Tahran'ın Şam'ın yanında olacağını söyledi. Velayeti, "Herhangi bir yabancı saldırıya karşı Şam'ın yanında olacağız. İran, Amerika ve İsrail ile mücadelesinde Suriye'yi destekliyor" dedi.

İran basınında çıkan haberlere göre, Suriye hava üssündeki hava saldırısında 7 İran askeri personeli öldürülmüştü. İran, İsrail'i Humus'ta bulunan T4 ve Tayfur hava üslerine saldırı gerçekleştirmekle suçlamıştı. İsrail ise saldırıyı şu anda kadar ne doğruladı ne de reddetti. (İHA)

Suriye'den son durum! Fransız askeri devriyedeSuriye'den son durum! Fransız askeri devriyede
İran'dan şok açıklama: Karşılık vereceğizİran'dan şok açıklama: Karşılık vereceğiz
Trump'ın ardından Rusya cephesinden Doğu Guta açıklamasıTrump'ın ardından Rusya cephesinden Doğu Guta açıklaması
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İRAN Ali Hamaney ali ekber velayeti Suriye Şam doğu guta DUMA

En Çok Okunan Haberler

Savaş sesleri! ABD ve Rusya'dan son dakika açıklamalar geliyor

Savaş sesleri! ABD ve Rusya'dan son dakika açıklamalar geliyor

Vedat Milor'dan Nusret hakkında çarpıcı sözler!

Vedat Milor'dan Nusret hakkında çarpıcı sözler!

ABD-Rusya restleşmesine Türkiye'den son dakika yorum

ABD-Rusya restleşmesine Türkiye'den son dakika yorum

Erdoğan'dan Beştepe'de son dakika açıklamalar

Erdoğan'dan Beştepe'de son dakika açıklamalar

Rusya'dan ABD'nin 'savaş ilanı'na jet yanıt

Rusya'dan ABD'nin 'savaş ilanı'na jet yanıt

Motorin fiyatlarına yeni zam! İşte son motorin fiyatları...

Motorin fiyatlarına yeni zam! İşte son motorin fiyatları...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kosova'dan getirilen FETÖ'cülerle ilgili şok detaylar! Fethullah Gülen sorusuna cevap vermediler

Kosova'dan getirilen FETÖ'cülerle ilgili şok detaylar! Fethullah Gülen sorusuna cevap vermediler

BBC: İngiltere Başbakanı Suriye'ye askeri müdahaleye onaya hazır

BBC: İngiltere Başbakanı Suriye'ye askeri müdahaleye onaya hazır

Zuckerberg'ten şoke eden açıklama: Benim de bilgilerim üçüncü parti gruplara satıldı

Zuckerberg'ten şoke eden açıklama: Benim de bilgilerim üçüncü parti gruplara satıldı

Şanlıurfa'da çatışma! 3 asker ve 1 şüpheli yaralandı!

Şanlıurfa'da çatışma! 3 asker ve 1 şüpheli yaralandı!

Rusya Savunma Bakanlığı: Şam'da Rus gazetecilere silahlı saldırı düzenlendi

Rusya Savunma Bakanlığı: Şam'da Rus gazetecilere silahlı saldırı düzenlendi

Hava durumu nasıl olacak? Metereoroloji'den uyarı geldi! Marmara ve Karadeniz bölgelerinde sis etkili olaca

Hava durumu nasıl olacak? Metereoroloji'den uyarı geldi! Marmara ve Karadeniz bölgelerinde sis etkili olaca

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.