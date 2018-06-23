İran devlet televizyonuna Puyol tepkisi

İSTANBUL (AA) - İran Meclis Başkan Yardımcısı Ali Mutahhari, İspanya'nın eski futbolcusu Carles Puyol'un katılması beklenen programı iptal eden İran Radyo ve Televizyon Kurumu'nu (Seda ve Sima) eleştirdi.

İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, Seda ve Sima'nın aldığı karara tepki gösteren Mutahhari, kurumun başkanı Abdulali Ali Esgeri'ye bir mektup yazdı.

Mutahhari, "Daha önce duyurusu yapılan bir programın iptal edilmesi akla ve etik kurallara aykırıydı." dedi.

Programın iptal nedeninin Puyol'a ödenecek ücretin fazla olmasına bağlayan Seda ve Sima'nın bu gerekçesinin kabul edilemeyeceğini belirten Mutahhari, "Halkın mutluluğunu sağlayacak makul harcamalar israf olarak değerlendirilmemelidir." ifadesini kullandı.

Dünya Kupası’nda çarşamba günü oynanan İran-İspanya maçını yorumlaması için devlet televizyonu ile anlaşan Puyol'un katılacağı program son anda iptal edilmişti.

Barcelona'nın eski kaptanı Puyol, uzun saçları yüzünden İran devlet televizyonunda Dünya Kupası yorumcusu olarak görünmesinin İranlı yetkililer tarafından engellediğini iddia ederken yetkililer Puyol'un alacağı ücret nedeniyle programın iptal edildiğini savunuyor.

Seda ve Sima yetkilisi Murteza Mirbakeri ise iptal gerekçesinin Carles Puyol'un görünüşüyle bir ilgisi olmadığını öne sürerek, bir kaç dakikalık program için yabancı bir oyuncuya fahiş rakamlar ödememe kararı aldıklarını duyurdu.

