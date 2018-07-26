"İran devrimi sonrasında Sünniler ayrımcılığa uğradı"

İSTANBUL (AA) - İranlı Sünni din adamı Abdulhamid İsmahilzehi, İran yönetimini Şii lider Ayetullah Ali es-Sistani'ye şikayet etti.

İsmailzehi Sistaniye hitaben yazdığı mektubunda, Tahran yönetiminin devrimden sonra ülkedeki Sünnilere idari kademelerde yer vermemesinden yakındı.

İsmailzehi'ye ait internet sitesinin haberine göre, Irak'ta Mayıs ayında gerçekleşen genel seçimler sonrasında ülkedeki farklı din ve mezhepleri kapsayıcı demokratik bir hükümetin kurulması için Sistani'nin öncülük yapması talebinde bulunan İsmailzehi mektubunda, İran devrimi sonrasında ülkedeki Sünnilerin ayrımcılığa uğradığını, dini özgürlüklerinde sınırlamalarla karşılaştıklarını, yönetim kademelerinde yer alamadığından bahsetti.

İsmailzehi, "İran'daki Sünniler, yasalardaki haklarını gündeme getirdiklerinde ülke yöneticileri her zaman baskı altında olduklarını belirterek, Kum kentindeki (Şii) din adamlarını işaret ediyorlar." açıklamasında bulundu.

Zahidan Cuma namazı imamı İsmailzehi, İran ve Irak'ta mezhep kaynaklı adaletsizliklere yol açan ayrımcılık ve eşitsizliğin sona ermesinin İslam düşmanlarının komplolarına son vereceğini ve İslam dünyasında istikrar ve güvenin artmasına katkı sağlayacağını kaydetti.

