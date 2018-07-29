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İran Dışişleri Bakanı: "ABD ile Avrupa arasında ayrılık var"

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.07.2018 10:35 | Son Güncelleme

İran Dışişleri Bakanı: "ABD ile Avrupa arasında ayrılık var"

İSTANBUL (AA) - İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, ABD'yle Avrupa ülkeleri arasında bir ayrılık olduğunu ve bundan faydalanılması gerektiğini belirtti.

Başkent Tahran'da büyükelçiler ve özel sektör yöneticilerinin bir araya geldiği toplantıda konuşan Zarif, "yaptırım müptelası olan ABD'nin bunun kimseye fayda getirmeyeceğini anlayacağını" belirtti.

Zarif, "ABD ile Avrupa arasında bir ayrılık oluşturabiliriz gibi ham bir düşünceye sahip değilim ama bir ayrılık var ve bundan faydalanabiliriz." ifadelerini kullandı.

ABD'nin uluslararası camiada giderek yalnızlaştığını savunan Zarif, ülkesine uygulanmak istenen yaptırımların Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 2231 sayılı kararına aykırı olduğunu sözlerine ekledi.

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Anahtar Kelimeler:
ABD Avrupa İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif

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