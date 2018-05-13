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İran Dışişleri Bakanı Zarif Çin'de

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.05.2018 17:13 | Son Güncelleme

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, İranlı mevkidaşı Cevad Zarif ile görüşmesinde, İran nükleer anlaşmasının devamı adına çaba göstermeyi sürdüreceklerini açıkladı

PEKİN (AA) - Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, "İran nükleer anlaşmasına ilişkin ilgili tüm taraflarla yakın diyalog ve iş birliği içerisinde bu kapsamlı anlaşmanın korunmasını sağlamak için çaba göstermeyi sürdüreceğiz." dedi.

Vang, Çin'e çalışma ziyaretinde bulunan İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ile başkent Pekin'de bir araya geldi.

Görüşmede, Çin'in çok taraflılık ve uluslararası anlaşmalara bağlılık ilkelerini savunduğunu dile getiren Vang, "İran nükleer meselesine ilişkin kapsamlı anlaşma, nükleerin uluslararası yayılımını önlemek ve Ortadoğu'da kalıcı istikrar ve barışın temini adına çok taraflılığın getirdiği değerli bir netice." diye konuştu.

Vang, "Bu anlaşmanın önemli taraflarından biri olarak bu süreçte önemli katkılar sağladıklarını" belirterek, "Bundan sonra da İran nükleer anlaşmasına ilişkin ilgili tüm taraflarla yakın diyalog ve iş birliği içerisinde bu kapsamlı anlaşmanın korunmasını sağlamak için adil ve sorumlu bir tavırla çaba göstermeyi sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Zarif ise, Çin'in söz konusu anlaşmayı korumak yönünde ortaya koyduğu net tavrı takdir ettiklerini, İran'ın anlaşmayı destekleyen tüm taraflarla yakın iş birliği ve diyaloğu sürdüreceğini vurguladı.

"Anlaşmanın devamı ve kapsamlı şekilde korunmasının, tüm tarafların ortak sorumluluğu ve görevi olduğunun" altını çizen Zarif, İran'ın bu yönde üzerine düşen çabayı göstermeye hazır olduğunu kaydetti.

ABD Başkanı Donald Trump, geçen hafta ülkesinin İran ile yapılan nükleer anlaşmadan çekilme kararı aldığını duyurmuştu.

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