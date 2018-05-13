İran Dışişleri Bakanı Zarif Çin'de

PEKİN (AA) - Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, "İran nükleer anlaşmasına ilişkin ilgili tüm taraflarla yakın diyalog ve iş birliği içerisinde bu kapsamlı anlaşmanın korunmasını sağlamak için çaba göstermeyi sürdüreceğiz." dedi.

Vang, Çin'e çalışma ziyaretinde bulunan İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ile başkent Pekin'de bir araya geldi.

Görüşmede, Çin'in çok taraflılık ve uluslararası anlaşmalara bağlılık ilkelerini savunduğunu dile getiren Vang, "İran nükleer meselesine ilişkin kapsamlı anlaşma, nükleerin uluslararası yayılımını önlemek ve Ortadoğu'da kalıcı istikrar ve barışın temini adına çok taraflılığın getirdiği değerli bir netice." diye konuştu.

Vang, "Bu anlaşmanın önemli taraflarından biri olarak bu süreçte önemli katkılar sağladıklarını" belirterek, "Bundan sonra da İran nükleer anlaşmasına ilişkin ilgili tüm taraflarla yakın diyalog ve iş birliği içerisinde bu kapsamlı anlaşmanın korunmasını sağlamak için adil ve sorumlu bir tavırla çaba göstermeyi sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.