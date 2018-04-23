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İran Dışişleri Bakanı'ndan Avrupalı liderlere "nükleer anlaşma" çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.04.2018 17:27 | Son Güncelleme

İran Dışişleri Bakanı Zarif, Avrupa ülkeleri liderlerinin Trump'ı "nükleer anlaşmayı uygulamaya teşvik etmesi" gerektiğini belirtti

İSTANBUL (AA) - İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, Avrupa ülkelerinin, ABD Başkanı Donald Trump'ı "nükleer anlaşmayı" uygulamaya teşvik etmesi gerektiğini belirtti.

Dışişleri Bakanı Zarif, sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaştığı mesajda, nükleer anlaşmanın yerini alacak başka bir anlaşmanın bulunmadığını vurguladı.

Açıklamasında Zarif şu ifadeleri kullandı:

"Fransa Cumhurbaşkanı (Emmanuel) Macron doğru söylüyor, nükleer anlaşmanın B planı yok. Ya hep ya hiç. Avrupa liderleri, Trump'ı nükleer anlaşmada kalmaya teşvik etmekle yetinmemeli, onu uygulamaya geçirmek için adım atmalıdırlar."

ABD Başkanı Trump'ın 12 Mayıs'ta ABD'nin İran'a yeniden yaptırım uygulayıp uygulamayacağı konusundaki kararını açıklaması bekleniyor.

Ocak ayında yaptıkları açıklamada, İran ile P5+1 ülkeleri (ABD, İngiltere, Çin, Fransa, Rusya ve Almanya) arasında 2015 yılında imzalanan nükleer anlaşmanın yaptırımlara ilişkin maddesini iptal etmeyeceğini bildiren ABD'li yetkililer, ülkeye sağlanan yaptırım muafiyetinin 120 gün uzatıldığını kaydetmiş, anlaşmaya varılmaması durumunda, bunun Trump'ın son uzatma kararı olduğu ifade edilmişti.

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Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif İRAN nükleer anlaşma

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