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"İran ekonomisi çöküyor"

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.07.2018 13:54 | Son Güncelleme

İran Meclisi Bütçe Komisyonu üyesi Cihanbahş Muhibbiniya, ülke ekonomisinin çökmek üzere olduğunu söyledi

İSTANBUL (AA) - İran Meclisi Bütçe Komisyonu üyesi Cihanbahş Muhibbiniya, ülke ekonomisinin çökmek üzere olduğunu belirtti.

Meyanduab milletvekili Muhibbiniya, mecliste yaptığı konuşmada, "İran ekonomisi çöküyor. Lütfen gözlerinizi açın. Öncelikli konuları meclis gündemine getirmediği için Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani hükümetinden şikâyetçiyiz." dedi.

İranlı İşçiler Haber Ajansı ILNA'ya göre, konuşmasında serbest piyasada doların 11 bin tümen seviyesine çıktığını hatırlatan Muhibbiniya, ülkede işsizlik ve pahalılık gibi ekonomik sorunların yanı sıra çevre ve sağlık alanlarında da sıkıntılar bulunduğunu belirtti.

Muhibbiniya, bu tür sorunlarla karşı karşıya olan halka kulak verilmesi gerektiğini kaydetti.

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Cihanbahş Muhibbiniya iran ekonomisi İran tümeni

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