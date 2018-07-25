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İran Enerji Bakanı'ndan "elektrik tasarrufu" açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.07.2018 17:21 | Son Güncelleme

İran Enerji Bakanı Rıza Erdekaniyan, elektrik üreten barajlardaki su miktarının geçen seneye oranla yarıya düştüğünü, elektrik üretiminin talebi karşılamadığını ifade ederek, tasarruf çağrısı yaptı

İSTANBUL (AA) - İran Enerji Bakanı Rıza Erdekaniyan, elektrik üretiminin aşırı sıcaklar nedeniyle artan talebi karşılamadığını ifade ederek, kesintilerin yaşanmaması için ülke genelinde yüzde 10'luk tasarrufa gidilmesi gerektiğini belirtti.

İran'ın resmi ajansı IRNA'ya göre, başkent Tahran'da düzenlenen hükümet toplantısında barajlardaki su rezervi hakkında konuşan Erdekaniyan, "Elektrik ürettiğimiz büyük barajlardaki su miktarı geçen yıl yaklaşık 4 milyar metreküpken bu yıl 2 milyar 300 milyon metreküp seviyesindedir." dedi.

Hava sıcaklığının normalin üzerinde seyretmesi nedeniyle elektrik tüketiminin arttığına değinen Erdekaniyan, elektrik üretim kapasitesi (günde) 52 bin megavat olan İran'da tüketimin yaklaşık 58 bin megavata çıktığını belirterek, elektrik kesintilerinin yaşanmaması için ülke genelinde yüzde 10'luk tasarrufa gidilmesi gerektiğini kaydetti.

İran, geçen günlerde ülke içi ihtiyacının artması nedeniyle Irak'a elektrik akışını kestiğini duyurmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
elektrik İran Enerji Bakanı Rıza Erdekaniyan

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