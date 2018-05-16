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"İran, Farah vilayetindeki Taliban örgütüne destek veriyor"

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.05.2018 20:07 | Son Güncelleme

Farah Emniyet Müdürü Fazıl Ahmad Şirzad: - ''İran, Farah vilayetindeki Taliban örgütüne destek veriyor"

KABİL (AA) - Afganistan'ın batısındaki Farah vilayeti Emniyet Müdürü Fazıl Ahmad Şirzad, "İran, Farah vilayetindeki Taliban örgütüne destek veriyor." dedi.

Şirzad, basına yaptığı açıklamada, İran'ın Farah vilayetindeki istikrarsızlıkta parmağının olduğunu öne sürdü.

Farah'ın İran için önem taşıdığına işaret eden Şirzad, "İran, Farah vilayetindeki Taliban örgütüne destek veriyor." dedi.

Şirzad, Farah'taki istikrarsızlığın İran'ın yararına olduğunu ve Taliban'ın, Farah'a son düzenlediği saldırıda İran markalı silahlar kullandığını ileri sürdü.

Taliban militanlarının, 12 Mayıs'ta Farah vilayetinin merkezine dört koldan düzenlediği saldırıda 30 kişi hayatını kaybetmişti.

Vilayet merkezinin bir kısmını ele geçiren örgüt üyelerine yönelik başlatılan operasyonda 200 militan öldürülmüş ve örgüt üyeleri geri püskürtülmüştü.

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Anahtar Kelimeler:
Afganistan saldırı Taliban

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