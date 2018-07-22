İran güçleri 800 kişilik tahliye konvoyunu alıkoydu

İDLİB (AA) - Suriye'nin güneybatısından İdlib'e tahliye edilmek zorunda kalan yaklaşık 800 sivil, Beşşar Esed rejiminin destekçisi İran güçleri tarafından Şam-Humus yolunda kuşatıldı.

Ülkenin güneybatısındaki Dera ilinden dün gece çıkmak zorunda kalanları taşıyan 33 otobüslük konvoy, Şam-Humus yolunda İran Devrim Muhafızlarına bağlı silahlı milisler tarafından alıkonuldu.

322'si çocuk 175'i kadın toplam 799 kişilik konvoyun serbest bırakılması için tahliyeleri takip eden "Kuzey'de Müdahale Koordinatörleri " grubu, rejimin garantörü Rusya'ya bu sivillerin serbest bırakılmalarını sağlama çağrısı yaptı.

Dera'dan ayrılan ikinci konvoy olan grubun saat 06.00 sularında varması bekleniyordu. 700 kişilik ilk konvoy dün İdlib iline varmıştı.

Rejim ve destekçileri, 20 Haziran'da Rusya'nın hava desteğiyle ülkenin güneyindeki Dera'ya operasyon başlatmıştı. Rusya ve askeri muhalifler, 6 Temmuz'da, Dera'da kalıcı ateşkes ve tahliye anlaşması üzerinde uzlaşı sağlamıştı.

