"İran halkı, ABD'yle görüşmeye izin vermez"

İSTANBUL (AA) - İran Devrim Muhafızları Komutanı Muhammed Ali Caferi, İran halkının ABD'yle görüşmelere izin vermeyeceğini belirtti.
ABD Başkanı Donald Trump'ın "ön şart olmaksızın İran'la görüşebileceği" yönündeki açıklamalarına tepki gösteren Caferi, yazılı açıklamasında, "İran halkı, büyük şeytanla (ABD) görüşmeye izin vermeyecektir." ifadelerini kullandı.
Trump'a hitaben kaleme aldığı mektubunda Caferi, İran'ın Kuzey Kore gibi Trump'ın görüşme talebini kabul etmeyeceğini ifade etti.
Caferi, İran halkının ABD'nin yaptırımlarına dayanabileceğini kaydetti.
- "ABD'yle görüşmemek İran halkının çıkarına değil"
Ülkenin önde gelen akademisyenlerinden siyaset bilimci Prof. Dr. Sadık Zibakelam, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ABD'yle görüşmemenin İran halkının çıkarına olmadığını savunmuş, halkın çoğunluğunun ABD'yle görüşmeyi reddetme politikasını kabul etmediğini öne sürmüştü.
Zibakelam, "Keşke İran meclisi ABD'yle görüşme konusunda halkın görüşünü almak için anket düzenleseydi de halkın yüzde kaçının Tahran yönetimiyle aynı düşündüğü belli olsaydı." ifadelerini kullanmıştı.
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