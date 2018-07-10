İran, IKBY'lı çoban ve yakınlarını alıkoydu

ERBİL (AA) - İran sınır muhafızlarının, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) Erbil vilayetine bağlı sınır bölgesindeki Humari-Keleşin yaylasında aralarında 3 çobanın da olduğu 8 kişiyi alıkoyduğu iddia edildi.

IKBY'deki yerel medyaya konuşan Erbil'in Sidekan nahiyesi kaymakamı İhsan Çelebi, İran ve IKBY arasındaki sınır bölgesinde yer alan Humari-Keleşin yaylasında hayvanlarını otlatan 3 çoban ve onları aramaya çıkan 5 yakınının İran sınır muhafızları tarafından alıkonulduğunu ifade etti.

Çelebi, sınır muhafızlarının çoban ve yakınlarının yanı sıra 950 baş koyunu da alıkoyduğunu dile getirdi.

IKBY vatandaşlarının sınır bölgesinde alıkonulmasına ilişkin İranlı yetkililer tarafından henüz bir açıklama yapılmadı.

