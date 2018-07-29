HABER

"İran ile ABD müzakere masasına oturacaktır"

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.07.2018 15:00 | Son Güncelleme

İranlı siyaset uzmanı Prof. Dr. Huşeng Emri Ahmedi'ye göre, İran ile ABD 3-6 ay içinde müzakere masasında yerlerini alacak

İSTANBUL (AA) - ABD'deki Rutgers Üniversitesi'nin Ortadoğu Araştırmaları Merkezi Başkanı Prof. Dr. Huşeng Emri Ahmedi, İran ile ABD'nin 3-6 ay içinde müzakere masasına oturacağı öngörüsünde bulundu.

İranlı siyaset uzmanı Prof. Dr. Ahmedi, iki ülkenin görüşmelere başlayacağını, fakat son günlerdeki karşılıklı sözlü atışmaların bu süreci biraz geciktireceğini düşünüyor.

Ahmedi, "İki tarafın tavrı görüşmeleri zora sokmuştur. Fakat 3 ila 6 ay kadar bir sürede iki taraf masaya oturabilir. Şu an biraz zor. Çünkü her iki taraf birbirini suçlayan söz dalaşına girdi." dedi.

- Öncelikle Yemen ve Suriye krizi

Tahran yönetiminin tuttuğu yolun nükleer anlaşma konusundaki görüşmeleri zora soktuğuna değinen Ahmedi, "İki taraf öncelikle Yemen ve Suriye krizini görüşebilir. Müzakerelerin nükleer anlaşma yerine bölgesel konularda olması bekleniyor." ifadelerini kullandı.

İran'da yayın yapan Fararu haber sitesine konuşan Ahmedi, şunları kaydetti:

"Başkan Donald Trump, görüşme masasına tüm konuları getirmek istiyor. İran'ın bunu kabul etmesi zor olacaktır. Zira bu konular İran'ın nükleer faaliyetleri, füzeleri, bölgeden çıkması, Devrim Muhafızlarına sınırlamalar getirilmesi gibi İran'ın savunma gücüyle ilgili konulardır."

PARTNERYeni hayatYeni hayat
Şehit özel harekat polisi toprağa verildiŞehit özel harekat polisi toprağa verildi
Tren kazasında hayatını kaybeden Fethiye Yıldız'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındıTren kazasında hayatını kaybeden Fethiye Yıldız'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD İRAN Prof. Dr. Huşeng Emri Ahmedi Rutgers Üniversitesi

En Çok Okunan Haberler

Bu iddia doğruysa çok vahim! 'Atıkları Türkiye'ye gönderiyorduk ve...'

Bu iddia doğruysa çok vahim! 'Atıkları Türkiye'ye gönderiyorduk ve...'

Antalya'da turistleri taşıyan otobüs kaza yaptı! Çok sayıda ölü ve yaralı

Antalya'da turistleri taşıyan otobüs kaza yaptı! Çok sayıda ölü ve yaralı

Tuba Büyüküstün ve Umut Evirgen'in pozları aileyi kızdırdı

Tuba Büyüküstün ve Umut Evirgen'in pozları aileyi kızdırdı

E-devlet'te bir yenilik daha! Uygulama bugün başladı

E-devlet'te bir yenilik daha! Uygulama bugün başladı

Eski DYP Milletvekili Prof. Tevfik Ertüzün'ün oğlundan gündemi sarsacak Adnan Oktar çıkışı: Annemi kandırıp...

Eski DYP Milletvekili Prof. Tevfik Ertüzün'ün oğlundan gündemi sarsacak Adnan Oktar çıkışı: Annemi kandırıp...

Kocasının oyun oynadığını söylediği telefona bakınca gerçek ortaya çıktı: 'Haftaya evim müsait'

Kocasının oyun oynadığını söylediği telefona bakınca gerçek ortaya çıktı: 'Haftaya evim müsait'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde düğün dönüşü feci kaza

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde düğün dönüşü feci kaza

TSK'nın Afrin'deki 'temizlik' çalışmaları sürüyor

TSK'nın Afrin'deki 'temizlik' çalışmaları sürüyor

Yusuf Dede, polislerin biber gazı sıkması sonrası hayatını kaybetmişti! Polislerin ifadesi ortaya çıktı

Yusuf Dede, polislerin biber gazı sıkması sonrası hayatını kaybetmişti! Polislerin ifadesi ortaya çıktı

Yeni Akit yazarı Ali Alben açıkladı: Kadir Mısıroğlu deli raporu iddialarını doğruladı

Yeni Akit yazarı Ali Alben açıkladı: Kadir Mısıroğlu deli raporu iddialarını doğruladı

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in kardeşinin damadı batan gemiden çıktı

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in kardeşinin damadı batan gemiden çıktı

İstanbullulara pazar günü şoku! Sağanak yağış etkili oldu

İstanbullulara pazar günü şoku! Sağanak yağış etkili oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.