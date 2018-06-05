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İran ile IKBY arasındaki "su sorunu"

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.06.2018 19:13 | Son Güncelleme

İran'ın Küçük Zap Suyu'nu kısmen kesmesi, Irak'ın Süleymaniye vilayetindeki Kaladze ilçesinde ciddi su sorununa yol açtı -Kaladze Kaymakamı Bekir Bayız: - "Bu, insani ve çevresel sorunlara yol açtı. Yaklaşık 80 bin Kaladze sakinine su dağıtımı yapılamamasına neden oldu" - İran'ın Süleymaniye Başkonsolosu Sadullah Mesudyan: - "Küçük Zap Suyu'nu kullanmasıyla ilgili Irak'la herhangi bir anlaşma yok"

SÜLEYMANİYE (AA) - İran'ın Küçük Zap Suyu'nu kısmen kesmesi, Irak'ın Süleymaniye vilayetindeki Kaladze ilçesinde ciddi su sorununa yol açtı.

Kaladze Kaymakamı Bekir Bayız, konuyla ilgili AA muhabirine yaptığı açıklamada, Küçük Zap Suyu'ndan gelen suyun 4 gündür önemli oranda azaldığını belirterek, suyun İran tarafından herhangi bir gerekçe gösterilmeden kesildiğini söyledi.

Söz konusu kesintinin ciddi zararlar oluşturduğunu vurgulayan Bayız, "Bu, insani ve çevresel sorunlara yol açtı. Yaklaşık 80 bin Kaladze sakinine su dağıtımı yapılmamasına neden oldu. Ayrıca, hem çevresel olarak hem de balıklara ciddi zararı oldu." ifadelerini kullandı.

- "Küçük Zap Suyu'yla ilgili Irak ile herhangi bir anlaşma mevcut değil"

Öte yandan, İran'ın Süleymaniye Başkonsolosu Sadullah Mesudyan, konuyla ilgili basına yaptığı açıklamada, "İran ile Irak arasında iki ülkeyi ilgilendiren 7 nehirle ilgili anlaşma var. Küçük Zap Suyu'nu kullanmasıyla ilgili Irak'la herhangi bir anlaşma yok." dedi.

Mesudyan, 2007'den bu yana Küçük Zap Suyu konusuyla ilgili birçok kez Irak hükümetine bir anlaşma yapılması için talepte bulunduklarını ancak şu ana kadar Iraklı yetkililerden herhangi bir yanıt alamadıklarını aktardı.

Sorunu yerinde incelemek üzere bölgeye bir heyet göndereceklerini söyleyen Mesudyan, "Küçük Zap Suyu ile ilgili herhangi bir anlaşma olmamasına rağmen bölge halkının burada hakkı var." şeklinde konuştu.

İran, daha önce de Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki (IKBY) Süleymaniye vilayetinden geçip Kerkük ve daha sonra Irak'ın iç kesimlerine doğru akan Küçük Zap Suyu'nu hiçbir gerekçe göstermeden kapatmıştı.

Küçük Zap Suyu, Kerkük başta olmak üzere Süleymaniye vilayeti için temiz içme suyu noktasında ana kaynak olarak biliniyor.

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