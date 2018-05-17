İran ile İngiliz konsorsiyumu arasında petrol anlaşması

İran, ülkenin güneybatısındaki bir petrol sahasını geliştirmek için bir İngiliz konsorsiyumuyla ön anlaşma imzaladı.

İran devlet televizyonu, Tahran'ın ülkenin güneybatısındaki Kerenj petrol ve gaz sahasını geliştirmek için Londra merkezli Pergas Konsorsiyumu ile bir ön anlaşma imzaladığını duyurdu.

Anlaşmanın, İran Petrol Bakanı Bijen Namdar Zengene, İngiltere'nin Tahran Büyükelçisi Robert Macaire ve Pergas Genel Müdürü Colin Rowley'in de katıldığı törenle imzalandığı belirtildi.

Yaklaşık 1,2 milyar dolarlık yatırıma ihtiyaç duyan projenin nihai şeklini alarak hayata geçirilmesi halinde Kerenj petrol sahasından günlük 200 bin varil ham petrol çıkarılacağı ifade edildi.

İran resmi ajansı IRNA anlaşmayı, "ABD'nin İranla nükleer anlaşmadan ayrılmasından sonra Avrupa'nın Washington yönetimi olmadan nükleer anlaşmayı korumak için attığı ilk adım" şeklinde servis etti.

