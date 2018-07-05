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İran-Irak savaşı kayıplarına ait kalıntıların aranması

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.07.2018 19:17 | Son Güncelleme

İran-Irak savaşı kayıplarına ait kalıntıların aranması

BAĞDAT (AA) - İran, 2017 yılı içinde 1980'lerdeki İran-Irak savaşında hayatını kaybeden askerlerden 127'sinin kemiklerini Irak'a teslim ettiği belirtildi.

Irak Parlamentosu'na bağlı İnsan Hakları Komitesi Üyesi Fazıl el-Garavi, "Irak 2017 yılı içinde 1980'lerdeki İran-Irak savaşında hayatını kaybeden 127 askerin kemiklerini İran'dan teslim aldı." dedi.

Garavi, savaşta kaybolanların kalıntılarını aramak için iki ülke ve Uluslararası Kızılhaç Örgütü temsilcilerinin de aralarında olduğu ortak komisyonun çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.

İran ile Irak arasında 1980'den 1988'e kadar süren savaşta iki taraftan bir milyona yakın kişi hayatını kaybetmiş, binlerce kişi ise kayıp olarak kayıtlara geçmişti. Savaşta kaybolanların kalıntılarını aramak için iki ülke arasında ortak çalışmalar yapılıyor.

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