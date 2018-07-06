HABER

İran Irak'a elektrik akışını kesti

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.07.2018 19:30 | Son Güncelleme

İran, borçların birikmesi sebebiyle Irak'a elektrik akışını durdurdu

BAĞDAT (AA) - İran'ın, borçların birikmesi sebebiyle Irak'a elektrik akışını durdurduğu bildirildi.

Irak Elektrik Bakanlığı Sözcüsü Musab el-Muderris, AA muhabirine yaptığı açıklamada, biriken borçlar sebebiyle İran'ın dün itibarıyla Irak'a bin megavatlık elektrik akışını durdurduğunu ve Meysan, Zikar ve Basra illerinde elektrik kesintilerinin süresinin daha da uzadığını ifade etti.

Elektrik akışının tekrar sağlanması için İran ile görüşmeler yapıldığını ifade eden Muderris, elektrik üretimlerinin tüketimi karşılamadığına dikkati çekti.

Geçen Ağustos ayında Irak Elektrik Bakanlığı tarafından yayınlanan rakamlara göre, elektrik ihtiyacı 23 bin megavat olan Irak, 15 bin 700 megavat elektrik üretiyor.

PARTNERKardashian'ın kankaları birlikte plaja inince...Kardashian'ın kankaları birlikte plaja inince...
İşte yeni ve son KHK'nın detayları! Resmi Gazete'de bu akşam yayınlanacak KHK ile ilgili Başbakan Binali Yıldırım'dan flaş açıklama!İşte yeni ve son KHK'nın detayları! Resmi Gazete'de bu akşam yayınlanacak KHK ile ilgili Başbakan Binali Yıldırım'dan flaş açıklama!
Okullar bölgesine asfalt şantiyesi kurulmasına tepkiOkullar bölgesine asfalt şantiyesi kurulmasına tepki
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
elektrik ırak İRAN

En Çok Okunan Haberler

Kışlada seks skandalı ortaya çıktı, Kraliçe ziyaret etti

Kışlada seks skandalı ortaya çıktı, Kraliçe ziyaret etti

Katil koca anlattı, mahkeme buz kesti! 'Gel sana sevgilimi göstereyim'

Katil koca anlattı, mahkeme buz kesti! 'Gel sana sevgilimi göstereyim'

Bankalarda 32 milyar liralık altın var

Bankalarda 32 milyar liralık altın var

Berkay Ateş, Çukur'un yeni sezonunda rol alacak mı?

Berkay Ateş, Çukur'un yeni sezonunda rol alacak mı?

Yeni kabine için şok iddia! 'Ethem Sancak bakan olacak'

Yeni kabine için şok iddia! 'Ethem Sancak bakan olacak'

Zekeriya Öz'ün 'kasası' olduğu iddia edilen avukat Tayfun Aktaş davasında Ali Ağaoğlu'na zorla getirme kararı

Zekeriya Öz'ün 'kasası' olduğu iddia edilen avukat Tayfun Aktaş davasında Ali Ağaoğlu'na zorla getirme kararı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Amasya'da son KHK yayınlanmadan öğretim görevlileri ve akademisyenlere FETÖ operasyonu!

Amasya'da son KHK yayınlanmadan öğretim görevlileri ve akademisyenlere FETÖ operasyonu!

Yeni ve Son KHK ile TSK'dan ihraç edilen subay astsubayların listesi açıklanıyor! 699 sayılı KHK ne zaman yayınlanacak

Yeni ve Son KHK ile TSK'dan ihraç edilen subay astsubayların listesi açıklanıyor! 699 sayılı KHK ne zaman yayınlanacak

Yeni ve Son KHK ile Emniyet teşkilatından ihraç edilen polis ve emniyet personelinin listesi açıklanıyor! 699 sayılı KHK yayınlandı mı?

Yeni ve Son KHK ile Emniyet teşkilatından ihraç edilen polis ve emniyet personelinin listesi açıklanıyor! 699 sayılı KHK yayınlandı mı?

Bedelli askerlik 2018'de çıkacak mı? Başbakan'dan son dakika bedelli askerlik açıklaması

Bedelli askerlik 2018'de çıkacak mı? Başbakan'dan son dakika bedelli askerlik açıklaması

TSK açıkladı! Şırnak kırsalına düzenlenen hava harekatında 8 terörist öldürüldü!

TSK açıkladı! Şırnak kırsalına düzenlenen hava harekatında 8 terörist öldürüldü!

Son OHAL KHK'sı geliyor! İşte Resmi Gazete'de yayımlanacak 699 sayılı yeni KHK'nın dikkat çeken detayları!

Son OHAL KHK'sı geliyor! İşte Resmi Gazete'de yayımlanacak 699 sayılı yeni KHK'nın dikkat çeken detayları!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.