İran lideri Hamaney'in Danışmanı Doğu Guta'da

İSTANBUL (AA) - İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in Uluslararası İlişkiler Danışmanı Ali Ekber Velayeti, Esed rejiminin 5 yıl kuşatma altında tuttuktan sonra zorunlu tahliyeler sonucu ele geçirdiği Doğu Guta'ya geldi.
İran devlet televizyonunun haberine göre, Suriye'nin başkenti Şam'a gelen Velayeti, dün öğleden sonra Doğu Guta'yı ziyaret etti.
Haberde, Velayeti'ye İran'ın Şam Büyükelçisi Cevad Türkabadi'nin de eşlik ettiği belirtildi.
Esed rejimi, Rusya ve İran destekli güçler, 5 yıl boyunca ablukada tutulan Doğu Guta'ya Astana anlaşmalarıyla çatışmasızlık bölgesi ilan edilmesine karşın şiddetli saldırılar düzenlemeye devam etmişti. Bombardımanlarda binlerce sivil hayatını kaybetmiş, abluka nedeniyle kıtlık ve hastalıklardan ölümler yaşanmıştı.
Suriye'de Esed rejiminin 7 Nisan'da Doğu Guta'da muhaliflerin kontrolündeki son nokta olan Duma ilçesinde sivil yerleşimlere düzenlediği kimyasal silah saldırısında 78 sivil hayatını kaybetmişti.
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