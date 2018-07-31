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İran Meclis Başkan Yardımcısından Devrim Muhafızları'na "füze" tepkisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.07.2018 20:26 | Son Güncelleme

İran Meclis Başkan Yardımcısından Devrim Muhafızları'na "füze" tepkisi

İran Meclis Başkan Yardımcısı Ali Mutahhari, Devrim Muhafızları Ordusu tarafından gerçekleştirilen balistik füze denemelerinin nükleer anlaşmanın uygulanmasına engel olduğunu söyledi.

Mecliste gazetecilere açıklama yapan Mutahhari, ülkedeki mevcut ekonomik durumun sorumlusunun nükleer anlaşmaya muhalefet eden kesimler olduğunu savundu.

Mutahhari, "Eğer herkes nükleer anlaşmanın uygulanması için çaba gösterseydi bugün Avrupalı ve Amerikalı şirketler İran'a gelerek yatırım yaparlar ve (ABD Başkanı Donald) Trump anlaşmadan bu kadar kolay çekilemezdi." dedi.

Devletin içindeki bir kesimin nükleer anlaşmanın uygulanmasını istemediğini belirten Mutahhari, ABD'nin anlaşmadan çekilmesiyle bu kişilerin hedeflerine ulaştıklarını ifade etti.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı ISNA'ya göre, ülke ekonomisinin içinde bulunduğu duruma işaret eden Mutahhari, "Füze fırlatarak nükleer anlaşmanın uygulanmasını engelleyenler mevcut durumun sorumlusudur." diye konuştu.

Mutahhari, ekonomideki kötü gidişatta hükümetin de payı olduğunu sözlerine ekledi.

İran'la P5+1 ülkeleri arasında 2015'te Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) olarak adlandırılan nükleer anlaşmanın imzalanmasından sonra Devrim Muhafızları Ordusu'nun geliştirdiği balistik füze denemeleri tartışma konusu olmuştu. ABD ve İngiltere, İran'ın füze denemelerinin anlaşmaya aykırı olduğunu öne sürerken Tahran yönetimi ise balistik füze programının KOEP'e aykırı olmadığını savunmuştu.

İran'da "aşırı muhafazakar" olarak nitelenen bir kesim, başından beri nükleer anlaşmaya karşı oldu. Hükümetin anlaşmayla birlikte Batı'ya karşı fazla taviz verdiklerini öne süren ve kamuoyunda "endişeliler" olarak bilinen kesimin önde gelen üyelerini, daha çok eski Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad'a yakınlığıyla bilinen eski bakanlar, siyasetçiler ve akademisyenler oluşturuyor.

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