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İran Meclisi "FATF yasasını" onayladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.05.2018 14:55 | Son Güncelleme

Teröre finansal desteğin engellenmesine yönelik yasa tasarısı, mecliste 129 oyla kabul edildi

İSTANBUL (AA) - İran Meclisi, teröre finansal desteğin engellenmesine yönelik yasa tasarısını onayladı.

İran Meclis Haber Ajansı ICANA'nın haberine göre, teröre finansal desteğin engellenmesine yönelik yasada değişiklik yapılmasına dair hazırlanan ve kamuoyunda "FATF yasası" olarak bilinen tasarı mecliste 129 oyla kabul edildi.

Tasarı, terörle mücadele kanununun eksikliklerinin ortadan kaldırılması, terör suçlarının kapsamının belirlenmesi, şahıslar ile terör örgütleri arasında ayrım yapılması, İran'da temsilciliği olmayan uluslararası örgütlere karşı yasal mekanizmaların işletilmesi gibi konuları kapsıyor.

Söz konusu tasarının mecliste kabul edilmesiyle Tahran yönetimi, Kara Para Aklamanın Önlenmesine İlişkin Mali Çalışma Grubu (FATF) üyeliğine bir adım daha yaklaşmış oldu.

Uluslararası bir kuruluş olan FATF, kara paranın aklanması ve terör finansmanının engellenmesine yönelik 37 üye ülkenin bankacılık ve mali sistemini denetliyor.

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Anahtar Kelimeler:
FATF İRAN terör yasa tasarısı

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