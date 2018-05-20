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İran Meclisinde "teröre finansal desteğin engellenmesi" gündemi

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.05.2018 19:31 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, teröre finansal desteğin engellenmesine yönelik yasada değişiklik yapılmasına dair hazırlanan tasarının mecliste onaylanmasını istedi

İSTANBUL (AA) - İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'in, teröre finansal desteğin engellenmesine yönelik yasada değişiklik yapılmasına dair hazırlanan ve kamuoyunda "FATF yasası" olarak bilinen tasarının mecliste onaylanmasını talep ettiği belirtildi.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı ISNA'ya göre Zarif, İran Meclisi'ndeki kapalı oturumda yaptığı konuşmada teröre finansal desteğin engellenmesiyle ilgili tasarının mecliste onaylanmasını istedi.

ISNA'ya konuşan İran Meclisi İmar Komisyonu Başkanı Muhammedrıza Rızayi Küçi, "Bugünkü kapalı oturumda FATF konusu gündeme geldi. Bazı siyasi gruplar endişeli. Bu çerçevede (Batılı ülkeler tarafından) Hizbullah ve Devrim Muhafızları'nın terör kapsamına alınması söz konusu olabilir. Bu konuda belirsizlik var." dedi.

Rızayi Küçi, Zarif'in bugünkü kapalı oturumda meclise "ABD'nin nükleer anlaşmadan çekilmesi sonrası İran'ın takip edeceği yol ve Avrupalıların ABD'ye ne kadar direnebilecekleri konusunda bilgi verdiğini" söyledi.

İran'da muhafazakarlar Hizbullah gibi bazı örgütlere para aktarılamayacağı konusundaki kaygılarından dolayı "FATF yasası" olarak bilinen tasarıya karşı çıkıyor.

Zarif, 29 Ekim 2017'de Bakanlar Kurulu'na "İran'ın Birleşmiş Milletler Terörizmin Finansmanının Önlenmesine Dair Uluslararası Sözleşme'ye dahil olmasını" önermiş ve söz konusu öneri kabine tarafından kabul edilmişti.

İran Meclisi 8 Mayıs'ta yaptığı oylamada, teröre finansal desteğin engellenmesine yönelik yasada değişiklik yapılmasına dair hazırlanan tasarıyı 129 oyla kabul etmişti.

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FATF yasası İRAN İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif teröre finansal desteğin engellenmesi

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