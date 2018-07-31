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İran meclisinden Ruhani'ye "ekonomi ekibini değiştir" ültimatomu

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.07.2018 15:53 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'ye açık mektup yazan 200 milletvekili, ekonomideki kötü gidişattan sorumlu bakanların değiştirilmesini istedi

İran'da 200 milletvekili Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'ye açık mektup yazarak, ekonomideki kötü gidişattan sorumlu bakanların değiştirilmesini talep etti.

İran meclisindeki 290 milletvekilinden 200'ü Cumhurbaşkanı Ruhani'ye hitaben kaleme aldıkları açık mektupla, ülkenin içinde bulunduğu darboğazdan çıkabilmek için ekonomi yönetiminin değiştirilmesini istedi.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı ISNA'ya konuşan Tahran milletvekili Ebulfazl Suruş, Ruhani'ye, Ekonomi Bakanı Mesud Kerbasiyan ile Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanı Muhammed Şeriatmedari'nin değiştirilmesine dair meclis tarafından ültimatom verildiğini belirtti.

İş ve Toplumsal Refah Bakanı ile Plan ve Bütçe Kurumu Başkanı'nın da görevden ayrılması gerektiğini ifade eden Suruş, "Bu 4 isim, meclis ve hükümetin uzlaşmasıyla değiştirilmezse kendilerini azlederek görevden almak zorunda kalacağız." dedi.

Halkın ciddi ekonomik sorunlarla karşı karşıya olduğunu belirten İranlı milletvekili, söz konusu isimlerin ekonomik sorunlara karşı çözüm getiremediğini ifade etti.

İran'da meclisin üçte iki çoğunlukla bakanları görevden alma yetkisi bulunuyor.

İran Cumhurbaşkanı Ruhani, Merkez Bankası Başkanı Veliyullah Seyf'i geçen hafta görevden alarak yerine Abdunnasır Himmeti'yi getirmişti. Ülkedeki ekonomik krizden sorumlu tutulan Ruhani hükümeti, böylece ekonomi ekibinde ilk değişikliği yapmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
ekonomi İRAN ruhani

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