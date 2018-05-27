İran minyatürleri Türk ve İslam Eserleri Müzesi'nde

İSTANBUL (AA) - ENG Şirketler Grubu organizasyonu ve Yeditepe Bienali'nin destekleriyle düzenlenen "İran Minyatürleri Sergisi" açıldı.

İran'da bulunan Mim Elif adlı sanat galerisinin bünyesindeki 20 sanatçının tezhip ve minyatürlerinden oluşan sergi, Türk ve İslam Eserleri Müzesi'nde sanatseverlerle buluştu.

Serginin açılışına katılan İran'ın İstanbul Başkonsolusu Bahtiyar Esedzade, Türkiye ve İran kültürlerinin birbirine yakın olduğunu anlatarak, "Kültür, iki toplumu birbirine bağlayan en önemli araçlardan biridir. İki ülke olarak kültürlerimizin birbirine yakın olmasından dolayı diyaloglarımızın da birbirine yakın olması lazım." dedi.

- "Kültürel faaliyetlerle birlikte, ticari iş birlikleri de gelişecektir"

Serginin koordinatörü Feride Özal da sergiye destek veren herkese teşekkür ederek, "İlk kez böyle bir organizasyona imza atıyoruz. İnşallah bundan sonra bu tarz organizasyonlardan daha çok gerçekleştireceğiz. Çünkü iki ülkenin arasında kültürel faaliyetlerle birlikte, ticari iş birlikleri de gelişecektir. Bizim temennimiz bu." diye konuştu.