İran minyatürleri Türk ve İslam Eserleri Müzesi'nde

İSTANBUL (AA) - ENG Şirketler Grubu organizasyonu ve Yeditepe Bienali'nin destekleriyle düzenlenen "İran Minyatürleri Sergisi" açıldı.
İran'da bulunan Mim Elif adlı sanat galerisinin bünyesindeki 20 sanatçının tezhip ve minyatürlerinden oluşan sergi, Türk ve İslam Eserleri Müzesi'nde sanatseverlerle buluştu.
Serginin açılışına katılan İran'ın İstanbul Başkonsolusu Bahtiyar Esedzade, Türkiye ve İran kültürlerinin birbirine yakın olduğunu anlatarak, "Kültür, iki toplumu birbirine bağlayan en önemli araçlardan biridir. İki ülke olarak kültürlerimizin birbirine yakın olmasından dolayı diyaloglarımızın da birbirine yakın olması lazım." dedi.
- "Kültürel faaliyetlerle birlikte, ticari iş birlikleri de gelişecektir"
Serginin koordinatörü Feride Özal da sergiye destek veren herkese teşekkür ederek, "İlk kez böyle bir organizasyona imza atıyoruz. İnşallah bundan sonra bu tarz organizasyonlardan daha çok gerçekleştireceğiz. Çünkü iki ülkenin arasında kültürel faaliyetlerle birlikte, ticari iş birlikleri de gelişecektir. Bizim temennimiz bu." diye konuştu.
Açılışa konuk olan tarihçi ve akademisyen Prof. Dr. İlber Ortaylı da sergideki eserleri inceledi.
Ortaylı, sergide eserleri yer alan sanatçıların, klasik ve modern resim sanatı ile İran ve Osmanlı dünyasını başarılı şekilde anlatabildikleri değerlendirmesinde bulunarak, "İnşallah böyle etkinlikler devam eder. Çünkü bu sanatları modern alanda çalışma yapanlara anlatmak lazım." ifadelerini kullandı.
- "Modern sanat, geleneksel sanatın önüne geçmeye çalışıyor"
Sergide eserleri yer alan Mim Elif sanat galerisinin yöneticilerinden sanatçı Azam Eisazadeh ise şunları kaydetti:
"Bu sergide amacımız, izleyicileri yapmış olduğumuz eserler aracılığıyla İran tarihinde Safevi dönemi olsun, Osmanlı dönemi olsun bir tarihi yolculuğa çıkarmaktı. Şu anda modern sanat, bizim geleneksel sanatımızın önüne geçmeye çalışıyor, biz de bu sergi ile geleneksel sanatın unutulmadığını Türk sanatseverlere göstermiş olduk."
Sergide, İran Safevi ve Gacar dönemine ait padişah minyatürleri ile Hz. Ali, Mevlana Celaleddin Rumi ve Osmanlı padişahlarının yanı sıra Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın portreleri de izlenime sunuldu.
İran el sanatlarının tarihsel sürecini ele alan 20 sanatçının yaklaşık 150 eserinin yer aldığı sergi, 10 Haziran'a kadar ziyaret edilebilecek.
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