İran muhalefeti Paris'te etkinlik düzenledi

PARİS (AA) - Fransa'nın başkenti Paris'te, İran Muhalefeti İran Direnişi Ulusal Konseyinin düzenlediği etkinliğe, Konsey Başkanı Meryem Rajavi, ABD Başkanı Donald Trump'a yakın bir isim olarak bilinen eski New York Belediye Başkanı Rudy Giulliani ve birçok Arap ve uluslararası yetkili katıldı. Villepinte Konferans Salonu'nda her yıl düzenlenen ve 10 binden fazla kişinin katıldığı etkinlikte söz alan Rajavi, konuşmasına Arnavutluk'un başkenti Tiran'da bulunan İran rejimine muhalif "İran Halkın Mücahitleri Örgütü"nün üyelerini selamlayarak başladı. Özgür bir İran için rejimin düşürülmesi gerektiğini ve zaferin yakın olduğunu ileri süren Rajavi, İran'da rejime karşı mücadele edenlere teşekkür etti. Rajavi, İran rejimi devrilene kadar mücadeleye devam edeceklerinin altını çizerek, İran devrim lideri Ayetullah Humeyni'nin ülkede etkisinin azalmasının rejimin düşeceğine işaret ettiğini iddia etti. İran'ın, uluslararası toplumun ve özellikle ABD'nin desteğini kaybettiğini belirten Rajavi, salondakileri rejimin devrilebilmesi için gerekenleri yapmaya davet etti.

Rajavi, rejimin devrilmesi için siyasi bir alternatifin oluşması gerektiğini vurguladı. İran Direnişi Ulusal Konseyinin uzun yıllardır özgürlük, demokrasi, insan ve kadın hakları ile ifade özgürlüğü için mücadele ettiğini ifade eden Rajavi, özgürlüğün ilk adımının egemenliği ve gücü halka vermek olduğunu belirtti. Rajavi, rejim devrildiği zaman konseyin yapacağı ilk işin seçimler düzenlemek olduğunu ileri sürdü. Fransa Delegasyonu adına konuşma yapan 1. Paris Belediye Başkanı Jean-François Legaret, yaklaşık 100 Fransız belediye başkanıyla etkinliğe katıldıklarını belirterek, İran'da demokrasinin kazanması için konseyi ve Başkanı Rajavi’yi desteklediklerini dile getirdi. Legaret, konuşmasında İran rejiminin devrilmesi gerektiğini savundu. Filistin’de 2012-2016 yıllarında milletvekili görevini yürüten Nejat Al-Astal da Filistin halkının zor durumda olduğunu hatırlatarak, İran hükümetinin bu konuda olumsuz etkileri olduğunu savundu. 1994 ile 2001 yıllarında New York Belediye Başkanlığı görevini yürüten Rudy Giulliani de etkinlikte bulunmaktan duyduğu memnuniyet dile getirerek, İran rejiminin sonunu gördüğünü söyledi.