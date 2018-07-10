HABER

İran muhalefeti tutuklanan diplomatın yargılanmasını istiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.07.2018 20:40 | Son Güncelleme

İran Ulusal Direnişi Konseyi, Paris'teki etkinliklerine saldırı hazırlığında olduğu gerekçesiyle Almanya'da tutuklanan diplomatın yargılanmasını engellemeye çalışan İran'ı protesto etti

PARİS (AA) - İran muhalefeti İran Direnişi Ulusal Konseyi, Paris'te düzenledikleri etkinliğe saldırı hazırlığında olduğu gerekçesiyle Almanya'da tutuklanan İranlı diplomatın yargılanmasını engellemeye çalışan İran'ı protesto etmek için gösteri düzenledi.

İran Direnişi Ulusal Konseyi'nin çağrısıyla Paris'in Invalides meydanında toplanan göstericiler, Almanya'da tutuklanan İranlı diplomatın yargılanmasını engellemeye çalışan İran'a tepki gösterdi.

İran Ulusal Direniş Konseyi yöneticisi Afchine Alavi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 30 Haziran'da Paris'te düzenledikleri etkinliğe saldırı hazırlığında olduğundan şüphelenilen İran asıllı 2 Belçika vatandaşı ve İranlı diplomatın tutuklandığını hatırlattı.

Fransız polisine göre, İranlı diplomatın, saldırının gerçekleşmesi için bomba ve silahları diğer iki kişiye sağladığını aktaran Alavi, İran'ın Viyana Büyükelçiliğinde görev yapan ve Almanya'da tutuklanan diplomatın yargılanması için Belçika makamlarına teslim edilmesini istediklerini kaydetti.

Alavi, "İran'dan elde ettiğim bilgilere göre İran rejimi, İranlı diplomatın yargılanmaması için Belçika makamlarına iadesini engellemeye çalışıyor. Bu kabul edilemez. Bu diplomatın mutlaka yargılanması gerekiyor." diye konuştu.

İran'ın diplomatının Avusturya'ya dönmesini de istediğini belirten Alavi, bu yüzden Avrupalı ülkelerden diplomatın yargılanması için gerekli adımları atmalarını talep ettiklerini bildirdi.

- Tahran'dan tepki

Tahran yönetimi, olayın ardından Fransa, Belçika ve Avusturya'nın diplomatik temsilcilerini 5 gün önce Dışişleri Bakanlığına çağırmıştı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, İran'da "terör örgütü" kabul edilen Halkın Mücahitleri Örgütü'ne (HMÖ) bağlı İran Ulusal Direniş Konseyi'nin etkinliğine izin verilmesine ilişkin itirazlarının Fransa'nın Tahran Büyükelçisi François Senemaud'a güçlü bir şekilde iletildiğini söylemişti.

Kasımi, İranlı diplomatın Almanya'da tutuklanmasına da ülkesinin itirazlarının Almanya'nın Tahran'daki maslahatgüzarına aktarıldığını belirtmişti.

Sözcü, Almanya'ya, söz konusu diplomatın Cenevre Konvansiyonu kapsamında diplomatik dokunulmazlığı bulunduğunu ve kayıtsız şartsız serbest bırakılması gerektiğini söylediklerini belirtmişti.

- İran Ulusal Direniş Konseyi etkinliği

Paris'te 30 Haziran Cumartesi günü İran Ulusal Direniş Konseyi tarafından düzenlenen etkinliğe saldırı hazırlığında olduğundan şüphelenilen 1'i diplomat 3 İranlı tutuklanmıştı. Diplomatın Avusturya'nın Viyana Büyükelçiliğinde görev yapan bir İranlı olduğu ortaya çıkmıştı.

İranlı yetkililer ve ülke medyası olayın, Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin Avrupa ziyareti sırasında İran ile Avrupa arasındaki ilişkileri sabote etmek için örgüt tarafından planlandığını öne sürüyor.

Paris'teki etkinliğe, ABD Başkanı Donald Trump'a yakınlığıyla bilinen eski New York Belediye Başkanı Rudy Giulliani ve Arap ülkelerinden bazı üst düzey isimler de katılmıştı.

PARTNERÜnlü model frikik vermemek için çok uğraştı ama...Ünlü model frikik vermemek için çok uğraştı ama...
Ali İsmail Korkmaz, Eskişehir'de heykelinin önünde anıldıAli İsmail Korkmaz, Eskişehir'de heykelinin önünde anıldı
Belediyeden 'seksek' uygulamasıBelediyeden 'seksek' uygulaması
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Almanya Avusturya Fransa İRAN İran muhalefeti İran Ulusal Direnişi Konseyi paris

En Çok Okunan Haberler

Survivor'da bir aşk daha! O iki isim aşk mı yaşıyor

Survivor'da bir aşk daha! O iki isim aşk mı yaşıyor

Milli Eğitim Bakanı olan Prof. Dr. Ziya Selçuk eğitimcileri mutlu etti

Milli Eğitim Bakanı olan Prof. Dr. Ziya Selçuk eğitimcileri mutlu etti

Kocaeli'de gelinini sevgilisiyle yakaladı, kaçan adamı mahalleli dövdü

Kocaeli'de gelinini sevgilisiyle yakaladı, kaçan adamı mahalleli dövdü

CHP'den Süleyman Soylu protestosu! TBMM Genel Kurulu'nu terk ettiler

CHP'den Süleyman Soylu protestosu! TBMM Genel Kurulu'nu terk ettiler

Boşanma partisi! Tuba Ünsal 4 erkekle çılgınca eğlendi

Boşanma partisi! Tuba Ünsal 4 erkekle çılgınca eğlendi

MHP lideri Devlet Bahçeli'den flaş kabine açıklaması!

MHP lideri Devlet Bahçeli'den flaş kabine açıklaması!

İlginizi Çekebilir

Kocaeli'de gelinini sevgilisiyle yakaladı, kaçan adamı mahalleli dövdü

Kocaeli'de gelinini sevgilisiyle yakaladı, kaçan adamı mahalleli dövdü

Meclis'e bir parti daha girdi!

Meclis'e bir parti daha girdi!

Reuters objektifine yansıdı: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar 'hazır ol'da!

Reuters objektifine yansıdı: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar 'hazır ol'da!

Son dakika: Yeni sistemin ilk KHK'ları yayımlandı! Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler oldu

Son dakika: Yeni sistemin ilk KHK'ları yayımlandı! Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler oldu

Yeni Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un dikkat çeken sosyal medya paylaşımları

Yeni Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un dikkat çeken sosyal medya paylaşımları

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Adana'da sokak ortasında cinsel organını çıkartıp gösteren şahısa linç girişimi!

Adana'da sokak ortasında cinsel organını çıkartıp gösteren şahısa linç girişimi!

Yaşar Okuyan'dan Melih Gökçek iddiası: İngiliz istihbaratı ile ilişkili gazetede çalıştı

Yaşar Okuyan'dan Melih Gökçek iddiası: İngiliz istihbaratı ile ilişkili gazetede çalıştı

Fuat Uğur ve Cem Küçük Twitter hesaplarını kapattı

Fuat Uğur ve Cem Küçük Twitter hesaplarını kapattı

Antalya'da Konyaaltı sahilinde sapık şoku! Kadın güvenlikçiler fotoğrafları görünce üzerine atladı

Antalya'da Konyaaltı sahilinde sapık şoku! Kadın güvenlikçiler fotoğrafları görünce üzerine atladı

Fahrettin Koca Sağlık Bakanı olunca Twitter hesabı açıp bunları yazdı

Fahrettin Koca Sağlık Bakanı olunca Twitter hesabı açıp bunları yazdı

CHP'nin Meclis Başkanı adayı belli oldu! CHP'nin Meclis Başkanı Adayı Erdoğan Toprak kimdir?

CHP'nin Meclis Başkanı adayı belli oldu! CHP'nin Meclis Başkanı Adayı Erdoğan Toprak kimdir?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.